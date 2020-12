Qui est Elaine Welteroth? Détails sur le nouveau co-animateur de «The Talk»

Ancien Piste de projet la juge Elaine Welteroth a récemment été nommée l’une des nouvelles coanimatrices de Le discours, avec Amanda Kloots.

Welteroth n’est pas étrangère aux projecteurs et est plus que ravie pour son nouveau concert.

« Je suis plus que ravie et reconnaissante d’avoir l’opportunité de rejoindre les femmes phénoménales de Le discours. Ils m’ont chacun fait me sentir chez moi à leurs côtés sur cette incroyable plate-forme qui cultive la connexion, la gentillesse et la compréhension lorsque nous en avons tous le plus besoin », a déclaré Welteroth dans un communiqué.

«J’ai hâte d’apprendre d’eux et de donner mon point de vue à des conversations qui jettent des ponts en cette période singulière de notre monde», a-t-elle ajouté.

Qui est Elaine Welteroth?

Lisez la suite pour tous les détails sur le nouveau co-hôte de Le discours, y compris son impressionnant historique de travail.

Elle a secoué Teen Vogue.

Vous souvenez-vous comment tout d’un coup certains des meilleurs commentaires politiques et sociaux Adolescent vog ue?

C’était tout ce qu’Elaine Welteroth faisait. Elle a rebaptisé le magazine emblématique et de longue date et en a fait une voix culturelle et politique pour les adolescents et les jeunes.

Dans une interview en 2017, elle a déclaré que l’idée était qu’elle voulait amener les jeunes femmes dans les débats sociaux, politiques et culturels qui se déroulent en ce moment.

« Je dirais que Vogue adolescent a autant le droit d’être à la table. Parler de politique comme toutes les jeunes femmes américaines en ce moment », avait-elle déclaré à l’époque.

Elaine Welteroth est biraciale et a grandi dans le nord de la Californie.

Elaine Welteroth est née à Santa Clara, en Californie. Son père est de race blanche et sa mère est afro-américaine.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 2004, elle s’est dirigée vers la California State University de Sacramento, où elle s’est spécialisée en communication de masse et en études des médias et mineure en journalisme.

Elaine Welteroth a brisé les plafonds de verre toute sa carrière.

À 29 ans, Welteroth est nommé rédacteur en chef de Vogue adolescent, et est devenue la deuxième femme noire de l’histoire de Condé Nast à détenir le titre, ainsi que la deuxième plus jeune femme dans les 107 ans d’histoire de la société à détenir le titre EIC.

Avant d’être promu à EIC, Welteroth était directeur de la beauté et de la santé du magazine.

Elle est un New York Times auteur de best-sellers.

Mémoire de Welteroth, Plus que suffisant: revendiquer de l’espace pour qui vous êtes (peu importe ce qu’ils disent) est sorti en 2019.

Elle a été juge sur Piste de projet.

Quand Piste de projet a annoncé Welteroth en tant que nouveau juge en 2018 et a commencé à promouvoir la nouvelle saison, elle a profité de son Instagram pour partager son enthousiasme.

Elle a posté une photo promotionnelle de l’hôte et des juges et l’a sous-titrée:

« Donc, CECI est en train de se produire … !!! C’est toujours très surréaliste (salut maman), mais j’ai hâte de m’associer aux personnes que je respecte dans l’industrie pour défendre la prochaine génération de designers émergents et aider à produire un spectacle qui, espérons-le, vous donnera la VIE chaque semaine au printemps! @projectrunway signifie beaucoup pour tant de gens partout dans le monde car en son cœur, c’est une célébration de la créativité et de l’ambition humaine. Et pendant ces moments difficiles de notre culture, nous avons tous besoin de plus de joie dans nos vies, de plus d’histoires qui nous inspirent. Je ne pourrais pas être plus excité de rejoindre cette fameuse télé alors que nous insufflerons encore plus de cœur et d’âme et de DIVERSITÉ dans la conversation la saison prochaine! #Bientôt disponible. »

Elle s’est mariée en mai de cette année.

Elaine Welteroth a épousé son copain de longue date, le musicien Jonathan Singletary, en mai 2020 sur un perron à Brooklyn, New York.

Elle est apparue sur la couverture de Le noeud Numéro de l’automne 2020, et a écrit une légende d’émotion pour accompagner la couverture, qui se lisait en partie:

«Notre mariage est devenu l’un des moments les plus brillants d’une période sombre qui est devenue encore plus sombre à peine 15 jours après que nous ayons sauté le balai de notre abaissement de Brooklyn. Le meurtre de George Floyd a rouvert une blessure profonde au sein de notre communauté, déclenchant un soulèvement qui a immédiatement mis en action le but de notre mariage. Cela nous a incité à réévaluer nos priorités individuellement et en couple. Il a inculqué un engagement à vivre non seulement au service les uns des autres, mais aussi envers notre communauté et le mouvement pour la justice. Cela nous a donné le carburant pour combattre ensemble. «

Elaine Welteroth rejoindra la Le discours comme l’un des nouveaux co-animateurs de l’émission.

Les nouvelles concernant le casting de Welterworth ont éclaté le 1er décembre et les fans du monde entier sont ravis de voir ce qu’elle apportera à la table.

« Félicitations @ElaineWelteroth et @TheTalkCBS génial j’adore ce spectacle !!! Vous ferez du bien avec ce spectacle! Bénédictions à vous !!!! » un fan sur Twitter a écrit, tandis qu’un autre a déclaré: « Elaine Welteroth rejoint officiellement The Talk en tant que co-animatrice et honnêtement, c’est le genre de joie dont j’avais besoin dans ma vie quotidienne. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Elle est profondément dévouée à son labrador chocolat et une longue coureur de fond. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.