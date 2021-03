Qui est Elaine Chappelle, l’épouse de Dave Chappelle?

L’un des comédiens stand-up les plus réussis de tous les temps, Dave Chappelle connaît également un succès critique – et le comédien attribue souvent son succès à sa femme Elaine Chappelle.

En tête de la liste 2017 des «50 meilleures bandes dessinées debout de tous les temps» de Rolling Stone, Chappelle est également lauréate de plusieurs Emmy Awards et Grammy Awards, en plus d’être la récipiendaire du prix Mark Twain pour l’humour américain, le Kennedy Center complet spécial qui a récemment été publié sur Netflix.

Chappelle est peut-être devenu un nom familier à la suite de la série Chappelle’s Show de Comedy Central au début des années 2000, mais sa carrière a été longue avant cela. Il avait été sur Def Comedy Jam, Star Search, America’s Funniest People, et même la star d’un sit-com dérivé de Home Improvement de courte durée appelé Buddies.

En novembre 2016, il a été annoncé que Chappelle publierait trois nouveaux spéciaux de comédie stand-up via Netflix en 2017, avec un chèque de paie de 20 millions de dollars pour chaque spécial. Ce genre d’arrangement très médiatisé a remis Chappelle dans le courant dominant après avoir choisi de se concentrer sur des projets moins médiatisés pendant plusieurs années.

Les spéciaux Netflix de Chappelle ont simultanément remporté des prix majeurs tout en attirant le feu de ceux offensés par ses points de vue parfois choquants.

Mais qui est la femme de Dave Chappelle, Elaine Chappelle?

Elaine Chappelle est née Elaine Mendoza Erfe le 31 août 1974 et a grandi à Brooklyn, New York. En tant que native de Brooklyn, elle aurait aspiré à devenir chef depuis son enfance.

On sait peu de choses sur ses antécédents scolaires ou professionnels avant de commencer sa relation avec Dave Chappelle. On dit que ses parents étaient des ressortissants des Philippines qui avaient émigré aux États-Unis dans les années 1970.

Outre ses obligations familiales, elle gère apparemment des immeubles locatifs appartenant à Dave.

Ce n’était pas le coup de foudre pour Dave et Elaine Chappelle.

On dit qu’Elaine a hésité à sortir avec Dave au départ parce qu’elle n’était pas à l’aise avec les gens qui ont de fortes personnalités. Cependant, elle a reconnu plus tard qu’il était une personne timide, ce qui a changé son point de vue sur lui.

Les deux se sont rencontrés à Brooklyn, par une ancienne apparition de Howard Stern par Dave. Leur première apparition publique ensemble a été rapportée lors du pique-nique annuel Philippines-Américain de Dayton, Ohio.

Elaine et Dave Chappelle se sont mariés en 2001.

Cela s’est fait sans grande fanfare publique.

Les Chappelle ne sont pas seulement un couple dévoué, mais aussi les parents d’une famille soudée.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails à la disposition du public sur Elaine Chappelle, on sait qu’elle est une femme et une mère au foyer.

Elle et Dave Chappelle ont trois enfants ensemble: deux fils nommés Ibrahim et Sulayman et une fille nommée Sonal.

Dave Chappelle a déclaré à maintes reprises l’importance de sa famille, soulignant l’importance de l’équilibre travail / vie personnelle: «Je veux raconter mes blagues. Je veux passer du temps avec mes enfants. Je veux divertir les gens. Et à un moment donné, je quitterai le show business. Mais je ne veux pas repartir les mains vides.

Elaine et Dave Chappelle ont fait des apparitions publiques ensemble.

Elaine et Dave Chappelle ont fait plus d’apparitions publiques que beaucoup de gens ne le pensent. Pour commencer, ils ont été vus ensemble sur le tapis rouge de la SNL 40, lors d’un combat contre Manny Pacquiao et à plusieurs matchs de basket-ball.

Cependant, Elaine Chappelle n’est pas connue pour avoir fait des interviews lors de l’une de ses apparitions sur le tapis rouge. De plus, sa page IMDb ne répertorie aucune apparition à la caméra et montre des clips d’interview.

Elaine Chappelle a un lien de carrière avec Dave.

Bien que sa page IMDb ne répertorie aucune apparition, la page la montre comme étant remerciée dans le cadre du générique de Dave Chappelle’s The Age Of Spin: Dave Chappelle Live At The Hollywood Palladium 2017. Elaine Chappelle est également visible pendant les images à la caméra. .

Dave Chappelle a également travaillé sa femme dans certaines de ses comédies de stand-up, au-delà de parler occasionnellement d’elle dans des interviews. Montrant son soutien à sa carrière, il a une fois fait référence à l’une de leurs conversations dans une interview concernant son parcours professionnel: « Ma femme m’a demandé une fois si je n’étais pas humoriste ce que je ferais. Je ne pouvais pas répondre à la question. . Je n’ai jamais imaginé faire autre chose.

Chappelle a en outre précisé que son CV est assez limité: « C’est le seul travail que j’ai eu depuis mes 14 ans. »

Les Chappelles sont sur les réseaux sociaux … mais très privés.

Bien qu’il soit souvent rapporté qu’Elaine Chappelle n’est pas sur les réseaux sociaux, elle possède un compte Instagram privé. Annoncé comme «E. Chappelle», son compte Instagram comprend une citation d’Eleanor Roosevelt dans la section profil.

Dave Chappelle, quant à lui, a utilisé un compte Twitter vérifié jusqu’à ce que il a été piraté. Un compte Facebook vérifié pour Chappelle’s Show semble n’avoir rien à voir avec Chappelle lui-même. Pendant ce temps, il existe une multitude de comptes d’imposteur pour le comédien partout sur les réseaux sociaux.

À son tour, pour vous tenir au courant des derniers et des meilleurs événements liés à Elaine et / ou à Dave Chappelle, votre meilleur pari est probablement de surveiller les communiqués de presse officiels, les interviews annoncées et les annonces de stand-up à venir.

Darren Paltrowitz est un écrivain, éditeur et auteur basé à New York. Il est également l’hôte du podcast Paltrocast With Darren Paltrowitz, coproduit avec PureGrainAudio.com.