Qui est Devrim Lingnau, l’actrice qui interprète Elisabeth de Bavière dans « L’Impératrice »

Depuis le 29 septembre dernier, la minisérie allemande « L’impératrice » (intitulé dans sa langue d’origine « Die Kaiserin » et en anglais « The Empress ») fait déjà partie du catalogue Netflix. De cette manière, la production qui suit la vie de Elisabeth de Bavière et François-Joseph Ier d’Autriche Il a gagné la reconnaissance d’une grande partie des abonnés de la plateforme de streaming.

En ce sens, de nombreux téléspectateurs ont souhaité en savoir plus sur les interprètes qui font partie du casting de la fiction. Par conséquent, aujourd’hui, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur le protagoniste de l’histoire.

Dans les lignes suivantes, découvrez qui est devrim lingnau. Découvrez, ainsi, les principales données de la biographie et carrière de la actrice allemande ce qui fait de Élisabeth de Bavière dans la série de Netflix « L’impératrice”.

QUI EST DEVRIM LINGNAU ?

Devrim Linnau est un interprète allemand renommé. Il est né dans la ville de Mannheim et est la fille d’un père turc et d’une mère allemande. Par conséquent, il a eu une éducation bilingue. Par curiosité, son nom signifie « révolution » et, en fait, c’est un nom masculin dans Turquie.

Elle a étudié le ballet et s’est ensuite formée au Académie de danse de l’Université de musique et des arts du spectacle de Mannheim et dans le Académie des beaux-arts de Karlsruhe.

Son premier travail d’acteur était en 2014, dans la bande pour la télévision « Aktenzeichen XY … ungelöst ». Depuis, il a participé à diverses productions de son pays d’origine.

Enfin, en décembre 2020, elle est annoncée pour le rôle qui lui a déjà valu une grande renommée internationale : celui de protagoniste de la série. « L’impératrice ».

DONNÉES PERSONNELLES DE DEVRIM LINGNAU

Nom : Devrim Lingnau

Année de naissance : 1998

Ville de naissance : Mannheim, Allemagne

Langues : allemand et turc

Profession : Actrice

Années actives : 2014 à aujourd’hui

Instagram : @devrim.lingnau

LA CARRIÈRE ARTISTIQUE DE DEVRIM LINGNAU

Selon son dossier IMDb, voici les films et séries télévisées auxquels l’actrice a participé :

2014 : « Aktenzeichen XY … ungelöst »

2014-2015 : « Fluch des Falken »

2017: « Unter Verdacht: Verlorene Sicherheit » comme Aleyna Kara

2018 : « Immortalité » en tant que Mia

2018: « Die Kanzlei » comme Tonja

2019: « In Wahrheit » comme Nesrin

2019: « Carmilla » comme Carmilla

2019: « Der Bozen-Krimi » comme Vanessa Born

2019: « Auerhaus » comme Cäcilia

2020: « Der Kriminalist » comme Nora Spengler

2021: « Borga » comme Emma

2021: « Allmen und das Geheimnis der Erotik » comme Jasmin Sterner

2022: « L’Impératrice » comme Elisabeth de Bavière

DEVRIM LINGNAU DANS « L’IMPÉRATRICE »

Dans « L’impératrice », Devrim Linnau interprète Élisabeth de Bavière, le personnage principal de l’histoire. C’est une jeune femme rebelle qui refuse de suivre les règles et les protocoles de la royauté.

Au cours de la visite, il devait assurer les fiançailles de sa sœur avec l’empereur François Joseph Ier« sissi” il gagne le cœur du souverain et devient Impératrice d’Autriche.

Devrim Lingnau est Elizabeth de Bavière dans la série allemande « The Empress » (Photo : Netflix)

