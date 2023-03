Il épisode 7 de « The Last of Us » avait un rythme lent pendant le voyage dans le passé d’Ellie. Cependant, que va-t-il arriver dans le Série HBO Max aura beaucoup plus de tension, car le protagoniste rencontrera un nouveau groupe dirigé par David.

Le dimanche 5 mars, le chapitre 8 intitulé « Quand nous sommes dans le besoin » sortira, où il poursuivra les événements de l’émission qui impliquent Joel blessé après le combat dans le Université du Colorado dans l’épisode 6.

Dans ce nouvel épisode, David sera présenté, qui est joué dans la série par berger écossais. L’acteur est connu pour son rôle de Cardinal Dussolier dans « Les Jeunes ».

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de l’épisode 8 de « The Last of Us ».

QUI EST DAVID DANS « THE LAST OF US » ?

Dans les jeux vidéo Naughty Dog, David est le chef d’un groupe de survivants cannibales. et le principal antagoniste de l’arc hivernal de « The Last of Us ».

On ne sait pas grand-chose de son passé avant son apparition dans les événements avec Ellie et Joel, mais nous savons qu’il dirigeait la faction et était L’ami de James.

DONNÉES DE DAVID

Genre: Homme

Homme Lieu de naissance: Un étranger

Un étranger Adhésion: cannibales

cannibales Emplacement: Lac d’argent, Colorado

Lac d’argent, Colorado Acteur dans la série : berger écossais

berger écossais Acteur dans les jeux : Nolan Nord

David, James et le reste des cannibales de « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUEL RÔLE DAVID AURA-T-IL DANS « THE LAST OF US » ?

Selon la liste officielle des personnages de la série, David est décrit comme le chef d’un culte cannibalece qui suggère qu’ils continueront avec la même ligne de l’histoire officielle, mais peut-être Ils donneront plus de profondeur au personnagecomme ils l’ont fait avec d’autres antagonistes tels que Catherine soit Phèdre.

ALERTE SPOIL. Dans les jeux vidéo, David et le reste de son groupe ils rencontrent Ellie alors qu’elle chasse un cerf et Joël se retrouve handicapé par sa blessure. Dès le début, il montrera un intérêt particulier pour l’adolescente et se montrera gentil avec elle. Cependant, lorsque le personnage de Bella Ramsey découvrir qu’ils sont cannibales et que les membres de votre groupe ce sont eux qui les ont attaqués à l’université, elle voudra s’échapper. Il est sous-entendu qu’il a même un intérêt romantique / sexuel pour elle, malgré le fait qu’elle soit une fille.

QU’ARRIVE-T-IL À DAVID À LA FIN DE « THE LAST OF US » ?

David devient hostile envers Ellie après avoir tenté à plusieurs reprises de s’échapper, il tuera son ami James dans le processus et l’attaquer. Finalement, tous deux commencèrent à se battre et le cannibale il était sur le point de l’étrangler à mortmais Ellie a réussi à atteindre une machette avec laquelle elle lui a coupé le bras.

Par la suite, il est entré dans une frénésie et a commencé à le frapper violemment au visage avec le pistolet. C’est alors que Joel l’a trouvée et a réussi à la calmer. Cependant, l’expérience d’Ellie avec David l’a beaucoup changée et l’a rendue beaucoup plus renfermée.