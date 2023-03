Qui est David Chocarro, l’acteur de Tríada qui triomphe avec Maite Perroni

in

On vous dit qui est David Chocarro, l’acteur qui joue Triadede Netflix, avec Maite Perroni.

©NetflixDavid Chocarro co-vedette dans Triad, avec Maite Perroni

David Chocarro a plusieurs projets au Mexique et les plus récents ont été couronnés de succès, des pièces de théâtre aux séries pour les plateformes de streaming telles que Triadesur NetflixPar conséquent, nous vous disons qui est l’acteur qui joue dans ce projet avec Maite Perroni.

Commençons par dire que Chocarro est né le 5 avril 1980 à Buenos Aires, en Argentine.où il s’est non seulement développé en tant qu’acteur, mais aussi a eu une carrière de joueur de baseball professionneljusqu’à son adolescence, lorsqu’il décide de se concentrer davantage sur les productions télévisuelles et théâtrales.

Avant d’arriver au Mexique, Chocarro a fait partie de plusieurs projets en Argentine et dans d’autres payscomme fleuri (2005), Une famille spéciale (2005), Âme pirate (2006), Tu es ma vie (2006) et Presque des anges (2008).

De retour au Mexique, il fait ses débuts en tant que Nacho de la Torre dans Le succès de Perez (2009-2010) et dans ce pays et dans d’autres avec plusieurs projets : Le visage de la vengeance (2012-2013), le fan (2017), Loki 7 (2016), le reclus (2018), dame acier (2018-2019), la dame (2016-2020) et Partout (2023) avant son succès actuel dans Triadede Netflix.

David est proche de l’art depuis qu’il est enfant, puisque son père, Daniel Chocarro, est acteur, metteur en scène et compositeur, ainsi que professeur de théâtre. ET L’amour du théâtre est toujours présent dans la vie de Chocarro, car il n’a pas seulement réussi avec Triade mais aussi avec la comédie musicale sept fois au revoiravec qui il a eu plusieurs présentations au Mexique et a visité certaines villes du pays, avec Fernanda Castillo.

D’accord avec IMDB, Chocarro apparaîtra bientôt avec Cassandra Sánchez Navarro et Soledad Silveyra dans Tangos, tequilas et quelques mensonges qui sera transmis par Première vidéo.

