Qui est Daunte Wright? Pourquoi la police de Minneapolis a tiré et tué un autre homme noir

Daunte Wright, un jeune homme noir, a été tué par balle par des policiers du Minnesota lors d’un contrôle routier de routine au Brooklyn Center le dimanche 11 avril, déclenchant des manifestations à Minneapolis.

Alors que l’un des procès policiers les plus regardés de l’histoire se poursuit dans cette même ville, les policiers ont réclamé une autre vie noire – à seulement 10 miles du palais de justice où le procès de Derek Chauvin pour la mort de George Floyd est en cours.

Wright, qui n’avait que 20 ans, serait en route pour rendre visite à son frère avec sa petite amie, conduisant une voiture qui lui a été offerte par sa famille le mois dernier lorsqu’il a été arrêté par la police.

Sa mort prématurée aux mains des forces de l’ordre déclenche les cris de «Dites son nom», alors que le pays est secoué par le meurtre injustifié d’un autre Noir non armé.

Pourquoi un policier de Minneapolis a-t-il tiré sur Daunte Wright?

La police a d’abord déclaré que Wright avait été arrêté pour une infraction mineure au code de la route et qu’ils avaient tenté de le mettre en garde à vue après avoir appris qu’il y avait un mandat d’arrestation en suspens.

Dans la vidéo obtenue à partir des images de la caméra du corps de la police, on peut voir un policier s’approcher du côté conducteur de la voiture, demandant à Wright de sortir et disant « Vous êtes en train d’être arrêté. » Alors que l’officier tente de lui passer les menottes, Wright se libère et se rassoit sur le siège conducteur de la voiture.

Un autre officier peut alors être entendu dire: « Je vais vous tas! » avant de crier « Taser! Taser! Taser! » Un coup de feu est alors tiré, mais à partir d’un vrai pistolet, pas d’un taser.

« Putain de merde! » l’officier crie. «Je lui ai tiré dessus.

Wright a ensuite réussi à fermer la portière du véhicule et à s’éloigner brièvement avant d’écraser sa voiture plusieurs pâtés de maisons plus tard. Il est mort sur les lieux.

Peu de temps après sa mort, des foules se sont rassemblées pour protester devant le département de police du Brooklyn Center où la police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

Les tensions sont extrêmement élevées dans l’état du Minnesota en raison du procès en cours de Chauvin. Le Minnesota était également l’endroit où Philando Castile a été abattu par la police lors d’un arrêt de la circulation. Cela a soulevé des questions sur la formation de la police du Minnesota et sa capacité à protéger avec précision les citoyens.

À tout juste 20 ans, Wright rejoint la liste alarmante des hommes noirs tués par des policiers, mais il est plus qu’un simple nom sur une liste.

Wright était un fils, un père, un frère et un être humain dont la vie ne devrait pas être réduite à un arrêt de la circulation ou à une arrestation.

Voici des faits clés sur Daunte Wright, sa famille et sa mort tragique.

1. Wright était un père aimant pour son tout-petit.

Wright était le père d’un jeune fils nommé Daunte Wright Jr. qui aura deux ans en juillet.

Son propre père a exprimé sa tristesse d’avoir perdu son fils qui, dit-il, «avait toute sa vie devant lui».

Alors que sa famille pleurait la perte de Wright, leur déclaration déchirante en révélait davantage sur la vie derrière les hashtags.

« Nous voulons juste que les gens sachent que Daunte était un bon enfant », a déclaré la famille de Wright. « Il adorait être le père de Daunte Jr. »

« Daunte avait un sourire pour faire fondre le cœur de n’importe qui. Il était définitivement un farceur, il aimait plaisanter avec les gens, en particulier ses frères et sœurs », a ajouté la famille. « Il ne méritait pas ça. »

2. Wright a appelé sa mère quelques minutes avant qu’il ne soit abattu.

Wright a appelé sa mère après avoir été arrêté par la police et lui a dit qu’il avait été arrêté parce qu’il avait des assainisseurs d’air suspendus au rétroviseur, ce qui est illégal au Minnesota.

On rapporte que le mandat en suspens qu’ils ont trouvé plus tard concernait le défaut de comparaître devant le tribunal le 2 avril pour répondre «à une accusation de délit grave de l’été dernier, selon laquelle Wright avait porté un pistolet sans permis et s’était enfui d’un agent de la paix. . «

Sa mère a écouté le déroulement de l’altercation policière et a rappelé plus tard pour découvrir que son fils avait été mortellement abattu.

«J’ai entendu des bagarres et j’ai entendu les policiers dire: ‘Daunte, ne cours pas.’ Et puis l’autre officier a dit: « Pose le téléphone » et a raccroché « , a déclaré Katie Wright aux journalistes dimanche. «Et une minute plus tard, j’ai appelé et sa petite amie a répondu – c’était le passager – et a dit qu’il avait été abattu et elle [the phone] du côté du conducteur et mon fils était allongé là sans vie. «

3. La police a déclaré que la fusillade était le résultat d’une « décharge accidentelle ».

S’adressant à des journalistes lors d’une conférence de presse, le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a expliqué pourquoi il pensait que Wright avait été abattu.

«Comme vous pouvez l’entendre, l’officier, alors qu’il se débat avec M. Wright, crie plusieurs fois« Taser, Taser ». Cela fait partie de la formation de l’officier, avant de dessiner un Taser, qui est un appareil moins létal, qui est fait pour informer ses partenaires qu’un Taser – pendant ce temps – l’officier a sorti son arme de poing au lieu de son Taser », a déclaré Gannon.

«En regardant la vidéo et en écoutant les ordres de l’officier, je pense que l’officier avait l’intention de déployer son taser, mais a plutôt tiré sur M. Wright d’une seule balle.

L’officier responsable a été mis en congé administratif.

4. La famille de Wright a appelé à la fin de la violence.

S’exprimant pendant les manifestations, la sœur de Wright, Destinee, a décrit la douleur de perdre son frère dans ces circonstances.

«Il était tellement maladroit. Il rend tout le monde heureux. Ils m’ont enlevé mon frère … Je suis tellement blessé, ils l’ont vraiment juste pris … Je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai toujours l’impression que je vais rentrer à la maison et le voir. Ça fait vraiment mal », dit-elle en pleurant.

Dimanche, la famille de Wright s’est entretenue avec des manifestants en première ligne des émeutes de Minneapolis.

La mère de Wright a averti ceux qui se livrent au vandalisme que créer de la violence risque de créer davantage de réactions négatives pour la communauté noire et ses alliés.

«Nous voulons que justice soit rendue pour Daunte, nous ne voulons pas qu’il s’agisse de toute cette violence», a-t-elle dit, «Nous voulons juste que justice soit rendue pour notre fils et cela enlève cela. C’est exactement ce qu’ils veulent que vous fassiez pour que mon fils ne soit pas entendu.

Elle a ajouté que la couverture médiatique se concentrait de plus en plus sur les manifestations violentes plutôt que sur les raisons pour lesquelles Wright avait été tué sans raison.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.