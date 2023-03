Qui est Dani Duke, la Colombienne qui cherche à conquérir le Mexique avec sa ligne de maquillage ?

in

célébrités

La Colombienne Daniela Duke veut apporter son maquillage au Mexique et nous vous dirons qui elle est.

© Dani DucLa jeune femme d’affaires cherche à s’aventurer au Mexique

Les femmes colombiennes Dani Duke est au Mexique, où il a promu sa ligne de maquillageC’est pourquoi nous vous disons qui il est.

Lors de sa visite, Dani Duke a reconnu son désir d’explorer le marché mexicain pour voir ce qu’il peut apporter au pays, mais aussi ce qu’il peut apprendre du Mexique.

+ Qui est Dani Duke et quel âge a-t-il ?

Dani Duke est une youtubeuse bien connue en Colombie, qui a une section sur sa chaîne appelée ¿Qué hay en el bolsa de? Où il vérifie le contenu des sacs à main de célébrités, comme Sara Uribe, présentatrice et mannequin. De plus, avant d’être créatrice de contenu, elle s’est consacrée à être une maquilleuse professionnelle.

Dani compte plus de 4 millions de followers sur des plateformes comme Instagram. Alors que sur Youtube, il compte environ 474 000 abonnés et sur TikTok plus de 2,2 millions de followers.

Dani Duke a eu 30 ans en novembre 2022, il reste donc encore plusieurs mois avant ses 31 ans. Ainsi que créateur de contenuDaniela Duke est une femme d’affaires et possède une marque de maquillage appelée Flashesh, qu’elle cherche à introduire au Mexique..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?