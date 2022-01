Qui est Dalexa Meneses, Ceci dans « Mère il n’y en a que deux »

Dalexa Meneses était chargée d’interpréter Ceci, la fille d’Ana et Juan Carlos, dans les deux premières saisons de « Mère il n’y a que deux» (« Fille d’une autre mère » en anglais), et si Netflix confirme un troisième volet, très probablement la jeune actrice reprendra le rôle.

Dans le précédent volet de la série de Netflix, le personnage de Dalexa a profité de la séparation de ses parents pour obtenir la permission de faire un voyage avec son petit ami avant de commencer l’université. Cependant, à la fin de la saison, il l’a regretté et a arrangé les choses avec sa famille.

Qu’adviendra-t-il de Ceci après le divorce d’Ana et Juan Carlos ? Comment allez-vous réagir à l’annonce de votre mère et Mariana ? Savez-vous que c’est un mensonge ? En revanche, qui est l’actrice derrière ce personnage de « Mère il n’y a que deux« ?

Ana console ses deux enfants dans la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

QUI EST DALEXA MENESES ?

Dalexa meneses Né en Espagne le 10 août 2001, il étudie le théâtre depuis l’âge de 10 ans et est diplômé du Centre d’éducation artistique des enfants, le CEA de Televisa, génération 2010-2012.

Peu de temps après, il a commencé à étudier les claquettes, le jazz et la comédie musicale à l’Estudio Roberto Ayala. En plus d’être comédienne, Dalexa est une chanteuse soprano et plutôt douée pour le patinage sur glace. Ses premiers grands rôles sont au théâtre. En 2012, elle est apparue dans une adaptation de « Mary Poppins » et en 2016, elle est apparue dans « Alice au pays des merveilles ».

Son premier rôle à la télévision était dans le feuilleton « Sueño de amor » (2016). Elle a ensuite fait partie de « La double vie d’Estela Carillo » (2017) et « Mon mari n’a plus de famille » (2018). De plus, il a participé à plusieurs chapitres de « La Rosa de Guadalupe ».

Après que « Mère il n’y a que deux« , Dalexa meneses Elle travaille sur sa musique, « Je cherche à booster ma carrière de chanteuse et en même temps il y a d’autres projets que pour l’instant je ne peux pas mentionner pour les plateformes, mais que très bientôt vous pourrez en savoir plus, je Je suis très heureux de voir où va ma carrière et pour ce qui s’en vient à l’avenir « , a-t-il déclaré dans une interview avec YoungNation.

PHOTOS DE DALEXA MENESES

Dalexa Meneses lors des enregistrements de la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Dalexa Meneses / Instagram)

Dalexa Meneses s’est déguisée pour Halloween (Photo : Dalexa Meneses / Instagram)