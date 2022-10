Qui est Cregan Stark de « La Maison du Dragon »

La première saison de « Maison du Dragon » a pris fin, mais les fans sont déjà impatients de voir la suite. Après le événements de l’épisode 10la Danse des Dragons ne fait que commencer et il y a beaucoup de personnages à rencontrercomme Cregan Stark.

Vu l’affection du public pour «jeu des trônes” et les principales Maisons de cette série, beaucoup attendaient l’apparition significative de certains d’entre eux en tant que Starks.

Dans le dernier épisode, intitulé « The Black Queen »mention a été faite de Cregan Starkon le verra donc probablement dans la prochaine saison de « La Maison du Dragon ».

Ensuite, nous vous dirons tout ce que nous savons sur le personnage basé sur au livre « A feu et à sang », qui inspire la série. De plus, nous parlerons du rôle qu’il pourrait jouer dans les épisodes suivants. ALERTE SPOIL.

QUI EST CREGAN STARK DE « MAISON DU DRAGON » ?

Au début de la Danse du Dragon, Cregan Stark est le chef de la maison Stark. Lorsque Son père est mortil lui succède comme Gardien du Nord avec seulement 13 ans. Cependant, son oncle Bennard Stark était le régent au pouvoire jusqu’à ce que le jeune ait atteint l’âge de la majorité. Par conséquent, Rhaenyra Targaryen dit à Jacaerys que Lord Stark est plus proche de son âge.

Ayant 16 ans en 124 après JC, son oncle a résisté à lui donner le pouvoir, donc une relation tendue est née entre les deux. Deux ans plus tard, Cregan décide d’agir pour reprendre le pouvoir, alors ordonné d’arrêter Bennard Stark et ses trois fils.

Peu après, a épousé une chère amie d’enfance, Lady Arra Norreymais le mariage n’a duré que quelques années, car elle est morte en donnant naissance à un fils, que appellerait Rickon, tout comme son père.

Le père de Cregan Stark, Rickon Stark, est apparu dans l’épisode 1 de « House of the Dragon » lorsqu’il a prêté allégeance à Rhaenyra Targaryen (Photo : HBO)

DONNÉES PERSONNELLES DE CREGAN STARK

Titre: Seigneur de Winterfell, Gardien du Nord, Main du Roi

Seigneur de Winterfell, Gardien du Nord, Main du Roi Filiation: maison de campagne

maison de campagne Alias: Le Loup du Nord, Le Loup de Winterfell, Le Vieil Homme du Nord

Le Loup du Nord, Le Loup de Winterfell, Le Vieil Homme du Nord Date de naissance: 108 ap. J.-C.

108 ap. J.-C. Date de décès: 157-209 après JC

157-209 après JC Pères : Rickon Stark et Gilliane Glover

Rickon Stark et Gilliane Glover Épouses: Arra Norrey, Alyssane Blackwood, Lynara Stark

Arra Norrey, Alyssane Blackwood, Lynara Stark Fils : Rickon Stark, Sarra Stark, Alys Stark, Raya Stark, Mariah Stark, Jonnel Stark, Edric Stark, Lyanna Stark, Barthogan Stark et Brandon Stark

Rickon Stark, Sarra Stark, Alys Stark, Raya Stark, Mariah Stark, Jonnel Stark, Edric Stark, Lyanna Stark, Barthogan Stark et Brandon Stark Faction: Les Noirs

QUI SERA L’ACTEUR DE CREGAN STARK DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

La saison 2 de « House of the Dragon » est déjà confirmée et les enregistrements commenceront dans quelques mois. Dès lors, des questions commencent à se poser sur la casting à ajouter à la série.

Ryan Condal, l’un des showrunners, a révélé que l’acteur du personnage de Cregan Stark n’a pas encore été casté.

« Nous lancerons Cregan Stark à un moment donné.mais je ne peux pas donner plus de commentaires», a-t-il répondu à Variété et n’a pas voulu confirmer s’il apparaîtra dans la saison suivante. Cependant, au vu des faits de l’épisode 10, tout indique que oui.

QUEL RÔLE AURA CREGAN STARK DANS LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Comme on le voit dans la finale de la saison de « House of the Dragon », Jacaerys Velaryon est allé dans la Vallée et dans le Nord pour convaincre Lady Jeyne Arryn et Lord Cregan Stark de rejoindre leurs rangs.

S’il n’y a plus de sauts dans le temps (S’il vous plaît, pas plus !), nous pourrons voir un peu le Nord et le Loup de Winterfell. La fils aîné de Rhaenyra Targaryen est arrivé au château Stark avec son dragon, Vermax.

D’après l’une des versions relatées dans « Fire and Blood », Jacaerys et Cregan s’entendaient bien, car cela lui rappelait son défunt frère. Ils ont même prêté serment de fraternité après avoir passé du temps ensemble à boire et à chasser.

Dans les histoires de champignons, la relation était complètement différente, car Jacaerys aurait été liée à la demi-sœur de Cregan, Sara Snow. Cela l’aurait exaspéré jusqu’à ce qu’il découvre qu’ils s’étaient mariés en secret. Ce ne sont que des rumeurs et « House of the Dragon » doit choisir l’une des alternatives.

Cependant, ce que l’on sait, c’est que tous deux ont conclu un accord connu sous le nom de « Pacte de glace et de feu »qui disait queLa première fille de Jacaerys épouserait le fils de Cregan, Rickon. De cette façon, Lord Stark a juré allégeance au côté noir.

LE NORD PARTICIPERA-T-IL À LA DANSE DES DRAGONS ?

Le premier bataillon du Nord qui a combattu dans la Danse avec les dragons était dirigé par Roderick Dustin, seigneur de Barrowton, et ils s’appelaient les loups d’hiver. C’était un groupe de guerriers qui avaient déjà vu de nombreux hivers, mais qui étaient prêts à mourir honorablement au combat.

Au départ, ils ont aidé les Noirs à gagner plusieurs batailles dans les Riverlands, mais finalement a perdu la première bataille de Tumbleton.

Un autre groupe du nord a également été envoyé par Desmond Manderly de White Harbor, bien que cette fois par la mer. De plus, Cregan Stark a envoyé une lettre à Rhaenyra, l’informant qu’elle rassemblait des milliers de soldats du Nord, mais que le voyage durerait jusqu’après la récolte.

QUELLE EST L’IMPORTANCE DE CREGAN STARK DANS LA FIN DE « HOUSE OF THE DRAGON » ?

Bien que Cregan Stark n’ait participé directement à aucune bataille de la Danse avec les dragons, oui c’était une pièce clé pour sa dernière étapealors que des milliers de vies des deux côtés avaient été perdues.

Bien que Rhaenyra Targaryen a été tuée à Peyredragon.Cregan Stark a tenu parole et a marché vers le sud pour défendre le droit du fils unique encore en vie (du moins c’était connu): Aegon III Targaryen.

Cependant, au moment où ils atteignirent King’s Landing, Borros Baratheon avait déjà été vaincu par les riverains et Aegon II Targaryen avait été empoisonné.

Lord Cregan Stark arrive pic.twitter.com/2bZfMSR0SL – Le médecin de l’hospice de Vhagar (@Wandener2) 25 octobre 2022

Il y avait tellement de nordistes qui ont marché On dit que même les alliés des fleuves ont été intimidés. Beaucoup n’avaient rien à perdre, car certains étaient célibataires, sans enfants, sans maison ni famille. De plus, l’hiver serait bientôt là et ils seraient un fardeau de moins à nourrir.

Pendant six jours, il tint cour dans le Donjon Rouge, et cette époque était connue sous le nom de « l’heure du loup ». Aegon le Jeune, le fils unique de Rhaenyra, avait onze ans, alors Cregan prit sur lui de recevoir des messages des Seigneurs fidèles aux Verts, qui ont exprimé leur désintérêt à poursuivre la guerre.

Cregan Stark a enquêté sur le meurtre d’Aegon II et emprisonné les responsables, parce que c’était une façon honorable de gagner une guerre. Pour cela, a été nommé Main du Roi.