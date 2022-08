Qui est Craghas Drahar, le Bienfaiteur des Crabes de « La Maison du Dragon »

Le 28 août, le deuxième chapitre de Maison du Dragon. Intitulé en anglais « The Rogue Prince », cet épisode a non seulement apporté quelques moments mémorables mais aussi un nouveau personnage du Serie télévisée: Craghas Drahar.

Déjà reconnu par certains lecteurs de l’ouvrage de George RR Martinla Bienfaiteur des crabes fait son apparition dans ce nouvel opus de fiction et est déjà présumé être l’un des grands méchants de la préquelle de « Jeu des trônes ».

puis rencontrez qui est craghas drahar de la Série HBO Max Maison du Dragon. Découvrez l’histoire de chargeur de crabe et ce que vous devez savoir à ce sujet.

QUI EST CRAGHAS DRAHAR ?

Craghas Draharégalement connu sous le nom de Bienfaiteur des crabes Soit chargeur de crabeest un prince amiral de Myr. Il défend la triarchieune alliance des Cités libres (Lys, Myr et Tyrosh) qui, sous son commandement, a pris le contrôle de la marches de pierre quelques années avant le couronnement de Viserys I. Depuis, la couronne tolère le contrôle du territoire par les triarchieen leur versant une taxe pour l’utilisation des voies maritimes du territoire.

Le personnage apparaît dans certaines œuvres de George RR Martiny compris « feu et sang», et est décrit comme le chef des hors-la-loi, des exilés et des chasseurs de fortune. Son surnom (Bienfaiteur des crabes) le doit à ses actions après la bataille : empaler des centaines de pirates captifs sur les plages pour qu’ils se noient à marée montante et soient dévorés par les crustacés.

Même si, dans un premier temps, les messieurs de Ouest se réjouirent de la défaite des pirates, la taxe convenue en vint à toucher directement des maisons comme la Vélarionaprès craghas augmenter le prix. Face à ce problème, Corly’s retrouver dans Démon un allié parfait dans votre guerre contre triarchie dans les marches de pierrealors que Targaryen maintenant chercher un royaume à eux.

Craghas Drahar dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

DONNÉES PERSONNELLES DE CRAGHAS DRAHAR

Nom : Cragas Drahar

Alias ​​: Bienfaiteur des crabes

Statut : mort

Décès : 108 après JC aux marches de pierre

Origine : Myre

Titre : Amiral

LA DIFFÉRENCE DE CRAGHAS DRAHAR DANS LES LIVRES ET LA SÉRIE

Jusqu’à présent, avec ce qui a été présenté dans la production de HBOil y a une différence avec le début du conflit de ce personnage entre les livres et la série.

Pendant les travaux, Drahar le prix du péage augmente et c’est ce qui génère Corly’s prendre des mesures militaires ; dans la série, il représente un problème dû à ses actes d’hostilité et de vol.

COMMENT CRAGHAS DRAHAR EST-IL INTRODUIT DANS « HOUSE OF THE DRAGON » ?

Craghas Drahar est présenté dans « Maison du Dragon » comme un personnage qui provoque l’agacement et la colère de Seigneur Corlys Velaryonle commandant de la plus grande armée de Westeros. Au cours des deux premiers chapitres, Corly’s invite le Conseil à prêter attention aux hostilités des Bienfaiteur des crabes dans marches de pierre. Donc pendant Viserys I assure qu’il a déjà envoyé des émissaires, Vélarion il n’est pas satisfait et considère l’action militaire comme la seule alternative pour l’arrêter.

Ainsi, dans le deuxième chapitre de la production, on voit des pirates se faire dévorer par des crabes sur une plage. Puis il fait sa première apparition. Craghas Drahar. lorsqu’on souffre de grispsorie (Soit niveaux de gris, en anglais), porte un masque. Le personnage terrifiant apportera sûrement beaucoup de sang dans les prochains volets de la fiction.

Craghas Drahar et son apparition dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

LA GUERRE DES MARCHES DE PIERRE

Ensuite, nous vous dirons ce qui se passe dans le Guerre des marches de pierrela bataille entre les hommes de Drahar et ceux de Velaryon et Démon. Nous vous prévenons qu’il y aura SPOILERScar ces événements ne sont pas encore présentés dans la série des HBOMax.

Ce conflit guerrier a commencé l’année 106 ap. J.-C.lorsque Démon envahi le marches de pierre sur le dos de son dragon, Carax. Targaryen il avait une armée composée de mercenaires, ainsi que d’assassins et de seconds fils. Corly’squant à lui, organise la flotte.

Sur deux ans, le triarchie ont subi de nombreuses pertes et ont subi de nombreuses défaites, bien qu’ils soient plus nombreux que leurs rivaux. Finalement, Craghas Drahar se retrouve face à face avec Démon Targaryen. Dans cette dernière confrontation, le prince le décapita avec son épée soeur noire.

Derrière cela, Targaryen a choisi de se voir décerner le titre de Roi des marches de pierre et de la mer étroite et a reçu sa couronne seigneur corlys.