Qui est Corpse Husband, la star à la voix la plus profonde du Web

Les plates-formes vidéo numériques comme YouTube et Twitch ont donné à plusieurs personnes la chance d’acquérir la renommée d’une star. Des millions d’utilisateurs affluent vers ces plates-formes pour voir le dernier contenu de leur célébrité Web préférée, puis continuent à la suivre via Instagram et d’autres canaux sociaux. Des chiffres gigantesques qui peuvent avoir un impact important sur la confidentialité, difficiles à gérer par le créateur de contenu unique ou unique. Cela explique pourquoi certains d’entre eux ont choisi la voie de l’anonymat, renonçant à montrer son visage. Il y a l’un des plus discutés en ce moment Mari cadavre, personnalité du web et rappeur dont la véritable identité est inconnue depuis des années. Le point fort de ses vidéos est la voix particulièrement basse et profonde, qui le rend immédiatement reconnaissable. Son symbole à la place est le visage d’un garçon couvert en partie par le masque de lapin typique tiré du film Donnie Darko.

Le succès de Corpse Husband

La carrière de créateur de contenu de Corpse Husband débute en 2015 le Youtube avec une chaîne dédiée aux histoires d’horreur animées, racontées par sa voix incomparable. Le passage à la notoriété a lieu au bout de cinq ans, en juin 2020, lors de la publication la chanson « Miss You! », qui est arrivé à la 31e place dans la catégorie Rock / Alt de Billboard. Cependant, c’est avec la sortie du jeu vidéo sur les prélèvements sociaux, Among Us, que sa popularité subit une grande accélération. Les jeux commentés par sa voix sont très suivis par le public en streaming. D’autres créateurs de contenu le remarquent: c’est pourquoi des collaborations avec Pokimane et Disguised Toast voient le jour. Il assiste même au Parmi nous vivre avec Alexandrie Ocasio-Cortez, représentant du Parti démocrate américain. TikTok s’avère également être un excellent outil pour Corpse Husband, où il publie du contenu toujours lié à Among Us. Cependant, sa voix reste le protagoniste principal. À ce jour, son compte TikTok compte 602 000 abonnés, tandis que sa chaîne YouTube compte 7,24 millions d’abonnements. Ces chiffres sont en partie dus à la situation résultant de la pandémie mondiale de Sars-Cov-2, qui oblige les personnes à la maison, en particulier les jeunes, à trouver un débouché sur Internet.

@corpsenergy #corpsehusband #amongus #corpse @corpse_husband @karlojacobs ♬ son original – ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎

La personne derrière Corpse Husband

En fait, les fans de Corpse Husband sont principalement eux: des adolescents. Ceci est démontré par le contenu de la vidéo, mais surtout par les thèmes de ses chansons, qui renvoient au monde du web, au sentiment d’insuffisance et de solitude. En plus du « Miss You! », Le youtuber est l’auteur et le chanteur de chansons à succès sur la scène internet telles que « E-Girls Are Ruining My Life! », En collaboration avec rappeur Savage Ga € p, et la plus récente «agoraphobie». Ce dernier single recueille le malaise social ressenti par Corpse Husband, qui vit à la maison, dans l’isolement. Bien que son identité reste inconnue, il est possible d’avoir des informations sur ses conditions de vie. On sait donc qu’il est californien né en 1997 et que depuis sa naissance il souffre de fibromyalgie et de reflux gastro-œsophagien. C’est ce dernier inconfort qui a provoqué l’abaissement de la voix, qu’il a utilisé comme un trait distinctif. Sa vie privée explique le choix de l’anonymat, malgré la célébrité obtenue. Mais Corpse Husband n’est pas le seul youtuber dont l’identité reste inconnue. Aux États-Unis, le phénomène se répand également parmi d’autres personnalités Internet d’aujourd’hui, telles que SwaggerSouls et BlackySpeakz.

