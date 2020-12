Qui est CodeMiko, le streamer virtuel qui est «piloté» en temps réel par son auteur sur Twitch

Celui de Vtuber, ou YouTubers virtuels, n’est pas un phénomène nouveau: originaire du Japon, je Modèles 3D d’influenceurs qui sont diffusées en vidéo sur les plateformes de partage attirent également l’attention du public occidental depuis un certain temps et se retrouvent également sur diffusion en direct. La dernière célébrité numérique qui fait sensation, cependant, promet d’être différente des autres: elle s’appelle CodeMiko et sur la plateforme seule Tic il attire un public de plus de 250 000 personnes autour de lui, la plupart en moins d’un mois.

CodeMiko apparaît sur la vidéo comme un jeune fille aux cheveux généralement roses ou violets et un sommet sur lequel apparaissent en temps réel les interventions de chat des spectateurs, mais la particularité qui a braqué les projecteurs est son fonctionnement. CodeMiko est en fait un modèle 3D créé patiemment en utilisant Unreal Engine d’Epic Games et animé en temps réel de son créateur: une jeune femme qui s’appelle simplement sur Twitch Le technicien et dont CodeMiko est en vigueur un avatar.

Assis devant l’ordinateur pour les diffusions en direct est en fait le technicien, en portant un Combinaison Xsens pleine de capteurs qui perçoivent ses mouvements. Les données viennent traduit instantanément en informations d’animation du modèle 3D de CodeMiko, qui apparaît alors effectivement dans le flux à la place de son auteur. Quelque chose de similaire arrive également aux expressions faciales, capturées par un système de capture de mouvement et reproduites sur les yeux, le nez, la bouche et les joues numériques de l’alter ego virtuel de The Technician.

Le résultat est un streamer virtuel qui peut interagir avec ses followers de manière à aucun être humain de chair et de sang ne pourrait. Avec le système de don interne de Twitch, les utilisateurs peuvent faire que tout se passe à CodeMiko: de grossir sa tête, de la transformer en clown ou de la faire exploser; l’auteur elle-même peut modifier la manière dont CodeMiko se présente à volonté et en temps réel, en donnant de la variété au spectacle et en ouvrant de nouvelles formes de divertissement sur la plateforme.

Le travail du technicien a retenu l’attention de certains personnalités Twitch bien connues comme Pokimane, ils ont assisté à quelques sessions avec CodeMiko contribuant à le rendre viral en quelques jours. Et si le streamer virtuel commence à réussir, la créatrice gagne également en notoriété: la technicienne apparaît souvent dans ses vraies chaussures à la fin des sessions CodeMiko, mais crée aussi des streams centrés sur elle-même. En attendant, la prochaine étape du projet est en cours: la version 3.0 du Vtuber, qui devrait être basée sur des techniques de capture plus raffinées et un nouveau modèle 3D; les débuts sont prévus pour la nouvelle année, exactement le 1er janvier 2021.