Qui est Clara Berry? Rencontrez la petite amie de la star de Riverdale, KJ Apa

Pardon, Riverdale fans – il semble que KJ Apa, qui joue Archie Andrews dans le drame à succès CW, soit officiellement parlé.

Après le buzz sur sa relation potentielle, Apa a apparemment confirmé qu’il était en couple … et maintenant, nous allons certainement avoir besoin de plus de détails.

Mais qui est Clara Berry?

Voici tout ce que les fans doivent savoir sur le mannequin français qui serait la petite amie de KJ Apa.

1. Apa a publié une photo avec une femme supposée être Berry sur Instagram.

Après des rumeurs selon lesquelles Apa voyait quelqu’un, il l’a officiellement confirmé en partageant une photo de lui en train d’embrasser une femme dont le visage est obscurci, mais la rumeur dans la rue est que la dame en question est Berry. Apa ne l’a pas taguée ou quoi que ce soit, mais il a légendé sa photo «coup de foudre», qui signifie «coup de foudre» en français.

Il n’entre peut-être pas dans les détails de sa relation, mais il semble définitivement annoncer au monde qu’il en fait partie, ce qui est un gros problème pour une célébrité qui a tendance à être aussi privée de sa vie amoureuse que Apa semble l’être. .

2. Qui est Clara Berry, la petite amie de KJ Apa? Elle est surtout connue pour sa carrière de mannequin française.

Berry est originaire de France et elle est mannequin. Selon sa biographie Instagram, elle est représentée par différentes agences en France, au Royaume-Uni et en Amérique, ce qui signifie qu’elle est prête à travailler à l’international – ce qui pourrait présenter un défi pour elle et Apa, car il est généralement à Vancouver, en train de filmer Riverdale.

Elle a également lié à une chanson qu’elle a interprétée avec un groupe appelé Insomni Club, montrant qu’elle a aussi un petit talent musical.

3. Berry adore le mannequinat et les voyages.

La majeure partie de l’Instagram de Berry est composée de photos de modélisation et de photos de voyage, sans grand-chose entre les deux – et seuls ceux qui parlent couramment le français (ou utilisent Google Translate) comprendront ce que ses légendes disent. Elle partage rarement des messages qui incluent d’autres personnes; au lieu de cela, la plupart de ses photos se concentrent sur elle et elle ne montre aucun signe de relation (maintenant ou dans un passé récent).

4. Auparavant, Apa aurait fréquenté Britt Robertson.

Bien qu’il n’ait jamais confirmé la relation, l’été dernier, Apa serait sorti avec Britt Robertson, sa co-vedette dans son prochain film, Je crois toujours. À l’époque, il a été rapporté qu’ils avaient été vus se tenant la main et se serrant dans leurs bras au Comic Con à San Diego, mais ce qui aurait pu exister entre eux ne le fait évidemment plus.

Étant donné qu’Apa est si privé de ses relations, comme nous l’avons mentionné plus tôt, il n’est pas étonnant qu’il n’ait jamais parlé de celle-ci (ou de la rupture ultérieure).

5. En décembre, Apa a révélé qu’il était dans une relation sans partager beaucoup de détails.

Dans une interview où il a répondu à des questions fréquemment recherchées sur Google à son sujet, il a partagé qu’il était amoureux, mais à l’époque, il n’a pas dit avec qui. Étant donné que c’était il y a un peu moins de deux mois, il est logique que ce soit Berry qu’il avait en tête – à moins que cette relation ne soit encore plus récente que nous ne le pensions.

6. Jusqu’à présent, Berry n’a pas encore mentionné Apa sur les réseaux sociaux.

Malgré le fait qu’Apa semble vouloir partager leur relation, jusqu’à présent, Berry n’a pas rendu la pareille – et aucun d’eux n’a confirmé ou nié leur relation en autant de mots.

Croisons les doigts pour que ce couple potentiel partagera bientôt plus avec ses fans … ou peut-être même plus de photos de couple? Maintenant que la glace a été brisée, ils se sentiront peut-être plus à l’aise pour partager leur amour avec le monde.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.