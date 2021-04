Qui est Chelsie Kyriss? Nouveaux détails sur la petite amie On / Off d’Antonio Brown et sa maman bébé

Antonio Brown a fait la une des journaux alors qu’il sortait d’un contrat avec les Raiders d’Oakland, pour se retourner et signer avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, juste à temps pour le jeu de saison régulière.

Le receveur large a été échangé par les Steelers au printemps 2019 et s’est dirigé vers Oakland où il a commencé à se comporter de manière si scandaleuse dans ses relations avec la direction qu’ils l’ont finalement libéré de son contrat. Il a utilisé son nouveau statut d’agent autonome pour trouver une équipe plus à son goût et a conclu un accord avec les champions du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay.

Mais alors que Brown rebondissait de stade en stade, perdant des fans en cours de route, il a également perdu autre chose: le soutien de sa petite amie, et mère de ses enfants, Chelsea Kyriss.

Qui est Chelsie Kyriss?

Chelsie Kyriss est née le 1er septembre 1989 à Springboro, Ohio. Kyriss est une Américaine de race blanche.

Elle a fréquenté le Springboro High School et est allée au Sinclair Community College, puis a été transférée au Collège Perimeter de la Georgia State University, où elle a obtenu son baccalauréat. Kyriss est un ancien enseignant et représentant du service client.

Kyriss garde un profil assez bas, avec un flux Instagram peu peuplé, où elle publie principalement des photos de ses enfants. On dit qu’elle est devenue amie avec d’autres épouses et copines de joueurs de football et qu’elle était amicale avec Ashley Roethlisberger, épouse de Ben Roethlisberger, qui joue pour les Steelers.

Kyriss a-t-il des enfants?

Kyriss est la mère de six enfants, dont deux sont issus d’une relation antérieure, nommés Kellen et Brooklyn. Avec Brown, elle a quatre enfants: les fils Antonio Jr., Autonomy, Apollo, et sa fille, Allure, née en juillet 2020.

Brown a également deux autres enfants, Antanyiah et Ali, issus de sa précédente relation avec Shameika Brailsford.

Au total, cette famille recomposée compte huit enfants.

Kyriss et Brown ont toujours eu une relation erratique.

Alors que Brown et Kyriss semblaient avoir un visage heureux sur les réseaux sociaux, ils ne souriaient pas toujours ensemble. La relation de Brown avec Kyriss avait parfois été tout aussi erratique que sa relation avec la NFL.

En 2018, alors qu’ils étaient brièvement séparés, il s’est rendu sur Instagram dans un message maintenant supprimé pour excorer Kyriss pour la façon dont elle traitait ses enfants plus âgés.

«Avec tout le respect que je vous dois, tous les amis qui considèrent @chelsie comme une amie devraient vraiment l’aider énormément! Elle a deux enfants plus âgés, Kellen Green 9; Brooklyn Green 7; elle n’a pas vu ou prétendu me poursuivre depuis 4 ans!» Brown a écrit.

« Sa maman Lynn Kyriss et Todd Kyriss ne peuvent pas la joindre En ce qui concerne la responsabilisation envers ses enfants, sa famille! Ne confondons pas les gens sur sa responsabilité envers ses enfants! Prenez soin de tous ses enfants, pas seulement des miens et soyez une femme dont nous savons qu’elle est capable! Alors nous savons qu’elle est ma petite maman! »

Le couple s’est réconcilié plus tard et Brown a supprimé le message.

Kyriss avait souvent des commentaires sur l’inondation de Brown sur son compte Instagram.

Kyriss a ouvert des commentaires sur sa page Instagram et les fans de football n’hésitaient pas à partager leurs réflexions sur Brown.

Sur une photo d’eux deux, un commentateur a remarqué: « Yo @chelsie, vous devez faire vérifier le cerveau de votre bébé papa ABs dès que possible, si ce n’est vous permettant simplement cette spirale descendante. » Un autre utilisateur lui a demandé: « Alors … Qu’est-ce que ça fait de sortir avec le plus grand trou du sport? »

Plusieurs commentateurs supplémentaires se sont présentés pour appeler Brown un clown et laisser des emoji de clown dans les commentaires.

Kyriss est resté silencieux face à toutes les critiques. Elle n’a fait aucune déclaration dans la presse et ne répond pas à ses critiques dans les commentaires.

Brown a été critiqué pour avoir rendu public leur rupture tumultueuse.

Après que Brown et Kyriss se soient séparés, ils ont échangé des barbes sans arrêt via les médias sociaux. Dans un message maintenant supprimé sur Twitter, Brown a écrit: « Plus de femme blanche 2020 » et a appelé Kyriss « juste sa Baby Mama 3. »

Cependant, la petite maman de Brown a riposté, écrivant sur ses histoires Instagram: « Tu as trouvé quelqu’un pour t’aider à surmonter moi et je t’ai surmonté en me trouvant! Nous ne sommes pas les mêmes. Oh, ce sont les jeux auxquels nous voulons jouer! Ayez des photos pour mettre fin à votre vie. Si seulement le monde savait la vérité sur vous. «

Mais Brown ne s’est pas arrêté là. Il a également envoyé à Kyriss un avis d’expulsion, exigeant qu’elle quitte son domicile ou il intenterait une action en justice contre elle. Internet a pris le parti de Kyriss en exprimant son horreur à l’idée que Brown rende leur rupture si publique.

Les ex se sont depuis réconciliés, même si la rumeur disait qu’il sortait avec Stephanie Acevedo à un moment donné.

Brown a appelé les flics sur Kyriss.

Brown a accusé Kyriss d’avoir tenté de voler sa Bentley, publiant la situation sur Instagram Live, tout en lançant un sac de pénis gommeux à son ex! Oui vraiment. Brown a également déclaré à la police qu’il avait expulsé Kyriss de leur domicile et qu’il la ferait arrêter pour intrusion.

Après avoir traité avec la police, Kyriss a publié une série de SMS entre les deux où Brown lui avait apparemment demandé un plan à trois et voulait se remettre ensemble.

Kyriss a déposé une plainte de paternité contre Brown.

Quelques jours après l’incident, en janvier 2020, Kyriss a intenté une action en justice de paternité devant un tribunal de Floride, voulant que Brown soit légalement reconnu comme le père de ses enfants afin que le tribunal détermine le montant de la pension alimentaire qu’il devait payer et établisse un calendrier de garde.

Le différend de paternité avec Kyriss est en cours depuis 2017, après que Kyriss ait déposé une plainte de paternité accusant Brown de créer un environnement hostile pour elle et les enfants alors qu’elle était enceinte de leur fils Apollo, et Brown sortait avec le mannequin Instagram Jena Frumes.

Les accusations avaient été abandonnées peu de temps après, mais un an plus tard, une autre poursuite avait été intentée. Cette fois, Brown a accusé Kyriss d’être une mère inapte. Brown a également tenté de poursuivre Kyriss et de l’expulser de son domicile en Floride.

Antonio Brown est une superstar du football.

Il ne fait aucun doute qu’Antonio Brown a été un joueur hors pair de la NFL. Il a été invité sept fois au Pro Bowl et a mené la ligue en recevant des touchés, des réceptions et des verges au cours de plusieurs saisons. Il a passé neuf saisons avec les Steelers de Pittsburgh, où il a joué dans le Super Bowl 2011, mais n’est pas sorti du match avec une bague.

En 2018, il ne s’entendait pas avec le quart-arrière des Steelers Ben Roethlisberger et n’était pas satisfait du temps de jeu qu’il obtenait, il a donc demandé un échange. L’équipe a obligé, et il a signé un contrat pour jouer pour les Raiders d’Oakland.

Cependant, son contrat avec les Raiders a été de courte durée et il n’a jamais disputé de match de saison régulière après plusieurs incidents hors du terrain, y compris une confrontation avec le directeur général Mike Mayock.

Après cela, il a signé avec les New England Patriots mais a été coupé après un seul match parce que la NFL enquêtait sur les allégations d’agression sexuelle portées contre lui en 2019. Il a passé la fin de 2019 et le début de 2020 en tant qu’agent libre, et a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay dans un contrat d’un an où il a joué au Super Bowl LV contre les Chiefs de Kansas City, où Tampa Bay a gagné.

Malgré leur relation tumultueuse, Kyriss a assisté au match avec leurs trois enfantset le fils aîné de Brown.

Brown a également fait des apparitions dans la télé-réalité.

En plus d’apparaître sur le terrain, Brown est apparu dans des émissions de télé-réalité improbables. En 2016, il a été jumelé avec Sharna Burgess pour une saison de «Danse avec les stars», où il a terminé avec une quatrième place respectable.

En 2019, il est apparu sur « The Masked Singer ». Il portait un costume d’hippopotame géant et interprétait le hit de Bobby Brown « My Prerogative » en 1988, mais il fut éliminé dans la première semaine du spectacle.

Dans l’ensemble, avec ses revenus de sa carrière dans la NFL et de ses apparitions à la télévision, la valeur nette de Brown est d’environ 20 millions de dollars. Kyriss, en revanche, a une valeur nette d’environ 200 000 dollars.

Brown joue maintenant pour les Buccaneers de Tampa Bay.

Bien que Brown ait joué la saison 2020-2021 avec les Buccaneers, il n’y a apparemment aucun signe que Brown continuera à jouer pour l’équipe en 2021.

Tom Brady, ancienne icône Patriot et quart-arrière des Buccaneers, a toujours été un grand fan de Brown; Cependant, leur entraîneur-chef, Bruce Arians, n’a jamais été trop enthousiaste à l’idée d’avoir Brown dans son équipe, en particulier à cause de la mauvaise réputation que Brown a acquise au fil des ans et de l’affaire d’agression sexuelle en cours.

Il y a également eu des rapports selon lesquels les Buccaneers veulent signer Brown et que des offres ont été faites, mais Brown et les Buccaneers ne seraient pas proches d’un nouvel accord. Les Seahawks de Seattle, cependant, cherchent à signer un receveur large, et leur quart-arrière actuel, Russell Wilson, veut qu’ils signent Antonio Brown comme receveur large.

Sur le « SportsCenter » d’ESPN, le journaliste de la NFL Jeremy Fowler soupçonne que les Seahawks pourraient se précipiter pour réclamer Brown s’il n’y a pas de mise à jour sur la signature de Brown une autre année avec les Buccaneers. « Ils n’ont pas encore fait de mouvements majeurs là-bas, mais si cela se passe au printemps et en été et que Brown n’est toujours pas signé avec les Bucs, je pourrais voir Seattle plonger là-dedans », a déclaré Fowler.

Brown a une enquête en cours de la NFL sur ses accusations d’agression sexuelle.

Les accusations d’agression sexuelle de septembre 2019 de l’ancienne entraîneuse de Brown, Britney Taylor, ont accusé Brown de l’avoir violée. Le procès alléguait que Brown avait agressé sexuellement Taylor à trois reprises en 2017 et 2018.

L’enquête de la NFL sur l’affaire n’a toujours pas été résolue. Cependant, l’affaire a finalement une date fixée à décembre 2021, car les avocats représentant le plaignant recherchent des preuves pour étayer les allégations.

Kyriss a publié une déclaration sur Instagram concernant les allégations d’agression de Brown.

En janvier 2020, Kyriss a publié une déclaration sur Instagram après l’accumulation d’un certain nombre d’allégations contre Brown. Sa déclaration a été publiée quelques jours après son prétendu incident, dans lequel Brown s’est frayé un chemin dans une camionnette de déménagement et a heurté le chauffeur du camion de déménagement pour un argument de paiement. Il a également été accusé d’avoir jeté une pierre sur la camionnette.

L’incident a donné lieu à un assaut criminel et à une batterie. Des accusations, notamment le cambriolage d’un véhicule, une batterie de délit et un délit criminel, l’ont conduit à être suspendu de la NFL avant que Tampa Bay ne vienne le chercher.

La déclaration maintenant supprimée de Kyriss disait: « Malheureusement, il semble qu’Antonio ait fait des choix douteux et continue d’ignorer les conseils de ceux qui l’aiment et le soutiennent. À ce stade, les garçons et moi travaillons à construire une nouvelle vie sans aucune impulsion. , des comportements imprudents et malsains. Mon espoir est qu’Anotonio [sic] obtiendra de l’aide et recherchera le traitement de santé mentale dont il a désespérément besoin pour être le père dont tous ses enfants ont besoin et méritent. «

Elle a ensuite poursuivi: «Au cours des dernières années, je me suis tenue aux côtés du père de mes enfants, Antonio Brown, et j’ai regardé la montée et la chute d’un homme et d’un athlète incroyables. Nos enfants et moi nous sommes éloignés de lui et de notre ancienne maison. Bien que nous nous sommes séparés. Je ne souhaite que le meilleur pour lui. «

Cette déclaration est intervenue une semaine après l’incident où Brown a allumé la police sur Kyriss pour avoir pris sa voiture, puis lui a jeté un sac de bonbons pénis devant la police. Elle a déposé la garde exclusive de leurs enfants et a demandé que son temps avec les enfants soit supervisé, ce qui l’a amenée à afficher le plaidoyer pour que Brown reçoive un traitement pour ses problèmes de santé mentale.

Kyriss et Brown sont actuellement fiancés.

Après avoir rompu et se remettre ensemble au cours de leur longue relation, et une série d’événements et d’allégations portées contre lui, Brown a proposé à Kyriss en mars 2020.

Antonio Brown a partagé une question sur son histoire Instagram en mars après avoir proposé une éventuelle date de mariage. Il a répondu que le couple se marierait à l’été 2020, mais qu’en raison de COVID, il n’a pas encore fait le nœud.

Il n’y a toujours pas de mise à jour sur le moment où les deux auront leur mariage et se marieront, donc cela reste à déterminer.

