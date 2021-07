Qui est Charli D’Amelio ?

Et avec les abonnés, vient une chance de monétiser. Charli est également considéré comme l’un des TikTokers les mieux rémunérés.

Charli D’Amelio est une personnalité des médias sociaux et danseuse américaine.

Charli a été danseuse de compétition pendant plus de 10 ans avant de commencer sa carrière dans les médias sociaux. Elle a rejoint TikTok en 2019 et a attiré un large public grâce à ses vidéos de danse.

Charli partage des vidéos de sa danse ainsi que des tutoriels de maquillage et des clips d’elle faisant des défis TikTok avec ses amis.

On pense que les sœurs D’Amelio gagnent leur argent sur les réseaux sociaux grâce à des parrainages, des opportunités de production et des marchandises.

D’après une calculatrice de Centre de marketing d’influence, On estime que Charli gagne entre 72 300 € et 120 501 € (52 921 € – 88 606 €), en fonction de son audience et du niveau d’engagement que ses messages reçoivent.