Qui est Chainsaw Man?

Homme de tronçonneuse est un manga à succès qui se composera de 3 parties au total, maintenant avec la première partie se terminant en décembre et avec l’adaptation anime grâce au Studio MAPPA, nous vous indiquerons les bases pour rencontrer le protagoniste Denji.

Vous pourriez aussi être intéressé par: De quoi parlera la deuxième saison de Jujutsu Kaisen?

Denji est un orphelin de 16 ans, son père a été assassiné et a hérité d’une dette de la Yakuza ce qui l’a forcé à être un chasseur de démons avec Pochita, le chien démon avec une tronçonneuse sur la tête, après certaines demandes des Yakuza, ils tuent Denji et le laissent en morceaux dans une poubelle où l’inimaginable se produit.

Denji signe un contrat avec Pochita, lui demandant de prendre son corps et de réaliser des rêves qu’elle ne pourrait jamais réaliser, comme avoir une vie pleine et normale. Grâce à ça, Pochita fusionne dans le cœur de Denji et lui demande de continuer à rêver et de réaliser ses propres rêves, grâce à cela, le protagoniste devient le démon impitoyable connu sous le nom de Chainsaw Man.

Avec un casque et des dents acérées comme des rasoirs, des scies sortent de ses deux bras et de sa tête, ayant la capacité de voir tout ce qui vit qui croise son chemin.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Titanfall 2 est gratuit ce week-end sur Steam

Peu de temps après quelques événements avec les Yakuza, Makima, un chasseur de démons de la sécurité publique trouve Denji et l’emmène comme son animal de compagnie humain pour travailler avec les chasseurs.

Plusieurs événements surviennent après le début de l’histoire que nous verrons bientôt pleinement animés grâce au Studio MAPPA.

>