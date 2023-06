Qui est Camille Étienne, la jeune femme avec qui Benjamin Millepied aurait trompé Natalie Portman ?

in

célébrités

Benjamin Millepied aurait trompé sa femme, l’actrice Natalie Portman, avec une célèbre Française de 25 ans.



© Getty Images Pour Global CitizenOn vous dit qui est Camille Étienne, la jeune femme avec qui Benjamin Millepied aurait été infidèle à Natalie Portman

Le nom de Natalie Portman est devenue une tendanceaprès qu’un média français a révélé que son mari, Benjamin Millepied, l’aurait trompée avec une célèbre Française de 25 ans et ici nous vous disons qui est Camille Étiennela jeune femme en question.

Camille est née le 29 mai 1998. fourches célèbre pour son activisme environnementalen outre, fait partie du duo Avant l’orange qui mène des actions de désobéissance civile pour sensibiliser le public.

Il a plusieurs projets, dont courts métragescomme réveillons-nous et son livre Pour un soulèvement écologique Quoi allier art et écologie en cherchant à sensibiliser aux enjeux climatiques.

Camille est originaire des Alpes du Nord et a grandi à Peisey-Nancroix, fille d’un guide de haute montagne et d’une mère qui faisait partie de l’équipe de France de snowboard et l’escalade.

Le médium français voixqui a révélé l’infidélité présumée, met en lumière la notoriété que Camille a acquise ces dernières annéesétant nommé par le médium Brut au sein de son panel « 31 qui ont fait le mouvement 2022 » et inclus par Salon de la vanité sur votre liste « 50 Françaises qui ont fait 2020 ».

Sur les réseaux sociaux comme Instagram, il compte plus de 292 000 followers, tandis que sur Twitter compte plus de 61 000 abonnés.



