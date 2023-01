Qui est Cameron Chapman : tout savoir sur l’acteur qui brille dans Lockwood Agency

Netflix

L’adaptation de l’agence Lockwood est arrivée sur Netflix, mais la plupart sont restées avec son protagoniste : Cameron Chapman. Découvrez tout sur lui ci-dessous.

©NetflixQui est Cameron Chapman : tout sur l’acteur qui brille dans Lockwood Agency.

Agence Lockwood C’est l’une des dernières grandes premières du service de streaming Netflix et en quelques jours, elle s’est déjà positionnée comme la série la plus regardée au monde. C’est un autre succès instantané pour l’entreprise, cette fois avec une production basée sur les livres du même nom de Jonathan Stroud. Son intrigue a déjà captivé les téléspectateurs, mais ils ont également été captivés par l’acteur principal : cameron chapman. Ici, nous allons vous présenter ce jeune homme.

« Dans un monde en proie aux fantômes, de gigantesques sociétés emploient des adolescents psychiques pour lutter contre les menaces surnaturelles. Il n’y a qu’une seule entreprise qui opère sans la supervision d’un adulte : l’agence Lockwood, dirigée par Anthony Lockwood, un jeune entrepreneur rebelle Accablé par un passé énigmatique, leur génial pourtant excentrique partenaire George, et leur nouvelle venue, Lucy, une fille dotée de pouvoirs extraordinaires, ce trio renégat est sur le point de percer un mystère terrifiant qui va changer le cours de l’histoire. »mentionne le synopsis officiel de l’émission.

+Qui est Cameron Chapman ?

cameron chapmanreconnu la semaine dernière pour son rôle d’Anthony Lockwood dans la série Agence Lockwood Netflix, est né à Londres, en Angleterre, le 18 juillet 2000. Il a actuellement 22 ans et dès son plus jeune âge, il a montré de bonnes capacités d’acteur, alors sa mère l’a inscrit dans une académie à l’âge de 6 ans, mais à cette époque, il était un passe-temps et il n’imaginait pas que cela deviendrait sa vocation.

Il a fait partie de cette académie de théâtre pendant des années et, à l’adolescence, il a finalement été décidé que ce serait sa carrière, ce qui ne s’est pas bien passé dans la famille en raison du manque d’opportunités dans une industrie comme le cinéma et la télévision. mais il s’en fichait. En 2018, il s’est inscrit au Royal Welsh College of Music & Drama pour un BA.

Au cours de ses études universitaires, il a participé à différents projets, mais toujours au théâtre avec des pièces locales à petit budget. Ainsi vinrent ses débuts en « Oncle Vanya »mais ce n’est qu’un an plus tard qu’il reviendra sur les tables avec d’autres titres comme « Les Chevaliers de Vérone, « Terroir », L’Ecrivain » Oui » Souvenir de la douzième nuit « . Entre-temps, il a ouvert un compte personnel de Instagram (@cameronchapman__) mais sans être actif. Il compte actuellement 11,5 mille abonnés sur le réseau social.

Récemment, déjà concentré sur sa carrière, il a commencé à chercher des auditions et a contacté l’Independent Talent Group pour le représenter. Son agent l’a emmené à un casting pour une production créée par William McGregor, mais sans trop d’informations et avec une longue file de candidats, mais il a surpris tout le monde et a repris le rôle. c’était ainsi cameron chapman a obtenu le rôle de Anthony Lockwood dans Agence Lockwood et a marqué ses débuts à l’écran.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?