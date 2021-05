Qui est Brooke Blurton? Détails sur le premier Bachelorette bisexuel

Dans une série de premières pour la franchise, l’édition australienne de «The Bachelorette» a annoncé que son rôle principal pour la prochaine saison 2021 sera Brooke Blurton, une femme autochtone ouvertement bisexuelle.

Les candidats seront composés d’hommes et de femmes qui concourront tous pour le cœur de Blurton.

Les candidats LGBTQ + briseront le moule typique de la distribution d’un seul sexe, ce qui signifie une meilleure représentation pour un public queer.

Qui est Brooke Blurton?

En 2018, la femme Noongar-Yamatji, âgée de 26 ans, était l’une des têtes de liste de l’édition australienne de «The Bachelor» et une candidate de la saison 2019 du «Bachelor in Paradise» australien.

« Je l’ai fait deux fois auparavant et maintenant, avoir la possibilité de choisir ma personne et qui je veux dans ma vie, est une expérience vraiment unique et spéciale », a déclaré Blurton dans un communiqué, selon ABC. «Je suis tellement excité et j’espère que je trouverai enfin la personne que j’attendais.»

Blurton est également la première femme autochtone à être célibataire.

La mère de Blurton est autochtone-malaisienne, son père est anglais et sa grand-mère est Noongar.

Lors d’une conférence TedX en 2019, elle a déclaré: «J’étais plus juste que certains des enfants autochtones et ils m’appelaient un« métis »… ce qui signifie que je n’étais tout simplement pas assez autochtone pour eux.

Blurton a traversé des moments vraiment difficiles.

Dans le passé, elle a parlé des moments difficiles qu’elle a vécus pendant son enfance en Australie-Occidentale, notamment la perte de sa mère, décédée par suicide, alors qu’elle n’était qu’une jeune fille.

« J’ai grandi dans une ville de Carnarvon. J’y ai passé mon enfance jusqu’à l’âge de 11 ans environ, lorsque ma mère est malheureusement décédée », a-t-elle déclaré.

« Ma nan est décédée un mois plus tard et nous, les enfants, avons dû nous séparer », a poursuivi Blurton. « Tous mes frères et [me], nous n’avions pas vraiment beaucoup de modèles forts, donc créer moi-même était mon inspiration. «

Blurton est un travailleur de jeunesse, ainsi qu’un influenceur des médias sociaux.

Elle compte actuellement 231000 abonnés sur Instagram et jouit d’une réputation populaire dans les émissions de télé-réalité.

Elle s’est rendue sur ses comptes de médias sociaux populaires pour annoncer la nouvelle, en publiant une image d’elle-même vêtue d’une robe rouge et tenant les infâmes roses rouges de l’émission.

Son message était sous-titré: « Je suis prêt, j’espère que vous l’êtes aussi! » avec un emoji rose et un emoji de drapeau de fierté.

Selon la rumeur, Blurton sortait avec le rappeur G Flip.

Blurton et le rappeur, dont le vrai nom est, ont été vus ensemble à l’Open d’Australie, suscitant des rumeurs selon lesquelles les deux étaient un objet. Elle a depuis dit qu’ils n’étaient que des amis.

« Vous seriez photographiée avec un footballeur ou avec n’importe quelle fille, comme je l’étais avec G Flip », a-t-elle dit, « et les gens veulent supposer que vous êtes automatiquement lié, mais je ne sors pas. »

Blurton n’est pas tout à fait sûr que le public australien soit pour un célibataire bisexuel.

Blurton a déclaré au Daily Telegraph qu’elle était enthousiasmée par la saison mais qu’elle ne savait pas si son pays d’origine ressentait la même chose.

« Je ne sais pas trop si l’Australie est prête pour cela – je le suis certainement », a-t-elle déclaré. «Si cela met les gens mal à l’aise de quelque manière que ce soit, je les mets vraiment au défi de réfléchir à pourquoi.»

En 2017, l’Australie a commencé à reconnaître le mariage homosexuel, deux ans seulement après que les États-Unis l’ont légalisé par le gouvernement fédéral. Le changement de tradition de l’émission ne pourrait pas arriver à un meilleur moment, et d’autres émissions de téléréalité pourraient commencer à suivre leurs traces.

«Nous sommes une nation de personnes issues de tant de milieux différents, de tant de cultures différentes et de tant d’expériences différentes, mais nous avons tous une chose en commun – nous voulons tous être aimés d’une manière qui est significative pour nous», a déclaré Osher Günsberg, animateur de la version australienne de «The Bachelor», dans un communiqué.

La nouvelle du casting de Blurton vient après que l’ancien chef de file de «Bachelor», Colton Underwood, se soit révélé gay et ait révélé ses difficultés avec sa santé mentale.

Un sondage Gallup récemment mené montre que l’identification des LGBT aux États-Unis est passée à 5,6% dans la dernière estimation américaine avec une majorité d’adultes LGBT (54,6%) s’identifiant comme bisexuels. Cela peut expliquer la décision de la série de diversifier sa distribution pour être plus inclusive des personnes de tous genres qui recherchent l’amour.

Quand commencera la saison de « The Bachelorette » de Blurton?

La date de la première de l’émission n’a pas encore été annoncée, donc tout ce que nous savons, c’est que la saison de Blurton « arrive bientôt » et que le casting est en cours.

Alors que la série présente ses hommes et femmes qui cherchent à capturer son cœur, Blurton a déclaré qu’elle était tout simplement ravie de trouver la bonne personne pour elle après des années d’essais.

«Ma personne parfaite est quelqu’un qui m’aime pour moi. J’espère qu’ils offrent des valeurs partagées et de la compassion pour les autres. Toutes les choses rêveuses! Je suis tellement excitée et j’espère que je trouverai enfin la personne que j’attendais », a-t-elle déclaré.

Alors que beaucoup de gens commencent à regarder Blurton comme une figure de représentation des LGBTQ +, elle cherchera à trouver l’amour et à être le visage à la télévision des personnes qui s’identifient de la même manière.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.