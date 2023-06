Qui est Brian Szasz ? À l’intérieur du « cauchemar » du beau-fils du milliardaire britannique Hamish Harding

La recherche d’un submersible manquant à destination du Titanic a pris d’assaut Internet ces derniers jours, et les responsables avaient précédemment exprimé leur crainte que l’approvisionnement en oxygène du navire ne s’épuise alors qu’il transportait cinq passagers. Une équipe de recherche a finalement confirmé avoir repéré des débris du navire sous-marin situé près de l’épave du Titanic.

Le jeudi 22 juin, les garde-côtes américains ont publié une mise à jour confirmant que les cinq passagers ont été tragiquement tués dans une «implosion catastrophique» à bord du sous-marin.

Parmi les passagers du submersible Titan se trouvaient l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, 58 ans, dont le beau-fils, Brian Szasz, est devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux après la disparition du navire.

Qui est Brian Szasz ?

Brian Szasz, 37 ans, beau-fils du milliardaire britannique Hamish Harding, a fait sensation en ligne pour plusieurs raisons. Szasz est ingénieur du son et fils de Linda Harding, mariée à Hamish Harding, l’un des cinq passagers du submersible Titan.

Le beau-fils du milliardaire est devenu viral pour la première fois après avoir téléchargé une photo de lui-même supprimée depuis lors d’un concert de Blink-182 à San Diego, tandis que la nouvelle de son beau-père à bord du navire sous-marin disparu était au centre des actualités.

Szasz est apparu pour la première fois sous les projecteurs après avoir annoncé qu’il assisterait à un concert au milieu des nouvelles du submersible manquant.

Le 19 juin, Szasz a tweeté : « Mon beau-père Hamish est sur ce sous-marin perdu en mer. Je suis dévasté mais je viens au spectacle de San Diego ce soir pour que vous puissiez me donner de l’espoir et me remonter le moral », a-t-il écrit.

Plus tard, il a posté sur Facebook : « Cela pourrait être désagréable d’être ici, mais ma famille voudrait que je sois au spectacle Blink-182 car c’est mon groupe préféré et la musique m’aide dans les moments difficiles. »

Szasz a ensuite tweeté à Tom Delonge, chanteur et guitariste de Blink-182, « Mon beau-père a disparu dans le sous-marin du site titanesque. Je suis ici au salon de San Diego pour le soutien, merci. »

Alors que les publications de Szasz ont depuis été supprimées, ainsi que l’intégralité de son compte Twitter à la demande de sa mère, il a tout de même reçu de nombreuses réactions négatives en ligne, notamment le rappeur du Bronx, Cardi B, pour son manque d’empathie alors que son beau-père avait été porté disparu.

Szasz a critiqué Cardi B pour ses commentaires.

Le jeudi 22 juin, le jour même où le sort des cinq passagers a été révélé, Szasz a publié des histoires sur son compte Instagram critiquant Cardi B.

« Alors, tu prends une salope complète comme Cardi B, [who] n’a aucune idée de ce qui se passe – sa carrière est dans une telle tourmente qu’elle a besoin d’influence sur la souffrance des autres. Elle est comme, ‘Il n’ira pas aider, bla bla bla, il va à un concert de rock, ceci et cela, essaie d’utiliser la situation pour exploiter, comme, les nouvelles… Ils ne sont pas comme se sentir désolés que mon maman doit s’occuper de deux enfants, sans vraiment se soucier que mon beau-père… 99% de chances qu’il soit mort. Peu importe ce que nous ressentons », a-t-il déclaré.

Il a ensuite blâmé Cardi B pour le « courrier haineux » que sa famille et lui recevaient, ajoutant : « C’est juste foutu d’avoir Cardi B derrière. Cardi B, putain de grandir. Prends des cours. Tu es insipide. »

Cardi B a ensuite répondu au tweet désormais supprimé de Szasz.

Brian Szasz a supprimé son compte Twitter après avoir été critiqué pour avoir flirté publiquement avec un modèle OnlyFans.

Mais la réponse de Szasz à Cardi B, en plus d’assister à un concert, n’est pas la seule raison pour laquelle il est resté sous les projecteurs au milieu de la catastrophe du Titan.

Le mercredi 21 juin, trois jours après la disparition du sous-marin, Szasz a demandé à ses abonnés Twitter de prier pour sa famille pendant cette période stressante. Une heure plus tard, Szasz a haussé les sourcils lorsqu’il a tweeté un piège à soif d’un modèle OnlyFans qui sous-titrait « Puis-je m’asseoir sur toi », auquel il a répondu « Oui s’il vous plaît! »

Le compte Twitter de Szasz a depuis été supprimé à la suite du contrecoup.

Les internautes interpellent Szasz, qui aurait menacé de « tourner un concert et harcelé de nombreuses DJ féminines ».

Dans sa vidéo TikTok, @therealkatherine a répondu à un commentaire qui a attiré l’attention sur Szasz Menaces antérieures de tirer sur un festivalce qui lui a valu d’être envoyé en prison pendant deux ans.

En plus des menaces violentes, le TikToker a découvert que l’homme de 37 ans était impliqué dans « le harcèlement et le harcèlement de diverses femmes » dans la communauté rave, dont la DJ australienne Alison Wonderland, qui a reçu de dangereuses menaces de Szasz après ne pas avoir répondu à ses tweets. . Il a finalement été arrêté et accusé de « harcèlement en ligne » en juin 2021.

Histoires liées de YourTango :

Heureusement, ces prétendues menaces de violence se sont concrétisées. De plus, Szasz a publié une déclaration vidéo sur son histoire Instagram défendant ses actions au milieu de la débâcle submersible.

En fin de compte, bien qu’il existe de nombreuses façons pour les gens de faire face à une perte ou à un événement traumatisant, la plupart conviendraient que passer une soirée à un concert alors qu’un parent est introuvable n’est probablement pas la meilleure chose à faire.

Xiomara Demarchi est un écrivain basé à New York couvrant l’actualité et les sujets d’intérêt humain au sein de l’équipe éditoriale de YourTango.