Qui est Braunwyn Windham-Burke? Détails sur l’étoile ‘RHOC’

Vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star Braunwyn Windham-Burke s’est rendue sur Instagram le 2 décembre pour révéler qu’elle était gay.

La maman de sept enfants a également révélé la grande nouvelle dans une interview avec GLAAD, en disant: «Je suis enfin assez à l’aise pour dire: j’aime les femmes. Je suis gay. Je suis membre de la communauté LGBTQIA +. «

« Je suis lesbienne. Et il m’a fallu 42 ans pour le dire, mais je suis tellement fière d’où je suis en ce moment et je suis tellement heureuse où je suis », a-t-elle ajouté. « Pouvoir être à l’aise dans ma peau après si longtemps, c’est tellement agréable. »

Qui est Braunwyn Windham-Burke?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle et fière star de télé-réalité, y compris tous les détails qu’elle a révélés dans son interview franche.

Elle est maman de sept enfants.

Sur son blog, Barefoot In Heels, elle parle d’avoir des bébés au cours de 18 ans, donc son aînée sera en âge de fréquenter l’université.

Son plus jeune enfant est le bébé Aspen, né en 2018.

Son mari travaille dans le secteur de la technologie.

Le mari de Braunwyn est Sean Burke, président de Channelstars, une société informatique de Newport Beach.

L’énoncé de mission de l’entreprise se lit comme suit:

«Channelstars est basé sur le principe que le succès se construit grâce à de bonnes relations et une bonne association. Nous assistons les entreprises dans la planification stratégique, le marketing, les environnements mixtes virtuels et physiques, le développement de contenu et de vidéo. Nous comprenons que le marché évolue rapidement et nous sommes là pour aider nos partenaires et nos clients à garder une longueur d’avance! Nous avons également des spécialistes et du succès dans les secteurs de la mode, du divertissement, de la technologie et du secteur public, y compris la santé. «

C’est aussi un papa pratique pour les enfants. Pas encore de mot sur combien il apparaîtra à l’écran.

Elle a essentiellement remplacé «L’OG du CO».

Pour que Braunwyn obtienne un rôle vedette dans la franchise de télé-réalité, quelqu’un d’autre devait y aller.

Vicki Gunvalson, qui se faisait souvent appeler «l’OG du CO», aurait été rétrogradée avant même que Braunwyn ne soit choisie pour la série.

C’est une icône de la mode.

Son flux Instagram (qui se connecte à son blog lifestyle) montre des photos de tenues quotidiennes.

Les photos donnent un aperçu de ce qui se trouve dans le placard de Braunwyn et montrent également des extraits de sa magnifique maison à Newport Beach.

Elle adore donner des conseils parentaux.

Avec sept enfants et six grossesses à son nom (elle a un couple de jumeaux), Braunwyn est à l’aise de donner des conseils à d’autres parents. Dans un article, elle a été honnête sur la façon dont elle a évolué sur le rétablissement de la grossesse entre son premier et son septième enfant:

«Après la naissance de mon premier enfant, je m’en fichais, le bain était irrégulier, mes vêtements étaient souvent ce que j’avais trouvé sur la chaise de la veille, j’avais une mentalité du« tout est à propos du bébé qui se soucie de moi ». Il s’avère que ce n’est pas très bon pour ma santé mentale, m’habiller, me coiffer, me maquiller, ça me fait me sentir mieux, plus de «Braunwyn» et moins de vache laitière.

Quand il s’agit de gérer son style de vie de voyage dans le monde avec sept enfants à la remorque, elle a ceci à dire:

«Alors que nous traversions l’aéroport, en retard pour notre vol, je leur ai rappelé ceci:« C’est votre travail de garder un œil sur moi, pas l’inverse ». Lorsque vous avez une grande famille, vous apprenez à réécrire les règles parentales standard, car soyons honnêtes, ce qui fonctionne avec 2 ou 3 enfants ne sera pas près de travailler pour nous. «

Elle est sortie en tant que lesbienne dans une interview très franche.

Elle est sortie et elle est fière!

Après des mois de spéculations sur sa sexualité (grâce à ces scènes avec d’autres RHOC star Tamra Judge), Braunwyn est sorti dans une interview franche avec GLAAD:

« Je m’y habitue encore … Je savais que j’étais attiré par les femmes. J’ai toujours été … Je me suis marié très jeune et je n’y ai jamais pensé. Donc, avoir 42 ans … je suis juste je commence maintenant à avoir l’impression de devenir la femme que je devais être. Donc, pour moi, vivre de manière complètement authentique et dire: « Je suis lesbienne. C’est ce que j’ai toujours été. Ce n’est pas quelque chose de nouveau parce que je pense que c’est ce que beaucoup de gens penseront. «Oh, tout à coup, vous en êtes un. Non, je l’ai toujours su. Mais cela m’a pris personnellement 42 ans pour être suffisamment à l’aise dans ma peau pour dire cela. «

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.