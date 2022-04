Qui est Bowen Turner ? Un violeur en série présumé en Caroline du Nord mis à l’épreuve

Un violeur en série de Caroline du Nord qui a évité toute peine de prison, s’est rendu sur la tombe de l’une de ses victimes présumées alors qu’il était censé être assigné à résidence, selon sa famille.

Bowen Turner, 19 ans, a reçu une peine de probation dans le cadre d’un accord de plaidoyer la semaine dernière devant le tribunal du comté d’Orangeburg après avoir admis avoir agressé une autre femme, Chloe Bess, en 2019.

Turner a également été accusé d’avoir commis deux autres crimes d’agression sexuelle en tant que mineur, notamment d’avoir attaqué Dallas Stoller, 18 ans, en 2018. Cependant, les charges dans l’affaire ont été abandonnées après la mort de Stoller par suicide en novembre 2021, avant que Turner puisse être traduit en justice.

Dans des interviews sur le podcast Murdaugh Murders, le père et la sœur de Stoller ont révélé qu’elle était décédée des suites d’une blessure auto-infligée après avoir prétendument été maltraitée et intimidée par des camarades de classe et des enseignants lorsqu’elle a signalé l’agression.

La famille a également été horrifiée d’apprendre que les journaux de surveillance de la cheville montraient que Turner s’était rendu sur la tombe de Stoller en janvier pour des raisons encore inconnues. Il y a maintenant un panneau accroché à la tombe de Stoller qui dit : « Bowen Turner, vous n’êtes PAS le bienvenu ici ! »

Qui est Bowen Turner ?

Bowen Turner est l’homme de 19 ans reconnu coupable d’avoir violé trois femmes dans trois comtés différents. Son absence de punition a suscité l’indignation.

Turner, le fils James Walter Turner et Jennifer Baugh Turner, avait grandi à Orangeburg, en Caroline du Sud, et avait fréquenté l’Orangeburg Prep High School, où il jouait au football.

Son père, Walt Turner, est enquêteur pour le First Circuit Solicitor’s Office, selon son profil LinkedIn.

Turner, après avoir été accusé d’avoir agressé sexuellement trois jeunes femmes dans trois comtés différents, a été condamné à cinq ans de probation pour une seule accusation de coups et blessures au premier degré.

Entre novembre 2021 et février 2022, Turner a violé son ordonnance du tribunal plus de 60 fois, selon des documents judiciaires montrant son suivi de la cheville. Il avait visité le terrain de golf, les maisons de ses amis, ainsi que la tombe de Stoller.

Le procureur David Miller avait accepté l’accord de plaidoyer dans le but de protéger Turner de toute conséquence après avoir été reconnu coupable d’avoir violé son accord d’assignation à résidence de 2020.

Peu de temps après que Dallas Stoller ait signalé Bowen Turner, il aurait agressé une autre victime.

Turner avait été accusé pour la première fois en octobre 2018 pour l’agression de Stoller et avait été arrêté la même année. Alors qu’il était sous caution de 10 000 € dans l’affaire Stoller, Turner a de nouveau été accusé d’avoir agressé sexuellement une autre adolescente, Chloe Bess.

Selon des documents judiciaires, Bess était à une fête le 2 juin 2019 et est sorti vers 3 heures du matin pour appeler un ami. Elle a dit à la police que Turner l’avait tirée derrière un camion, l’avait poussée au sol, lui avait enlevé ses vêtements et « s’était imposée sexuellement ».

«Je me souviens juste d’avoir été si pétrifié, comme si j’étais gelé. Honnêtement, je me souviens juste d’être assis là à regarder les étoiles en priant pour que ce soit fait, en attendant que ce soit fini, pour que je puisse m’enfuir. … Il n’y a pas un jour depuis que c’est arrivé que je ne me suis pas réveillé et que j’y ai pensé », a déclaré Bess, alors âgée de 16 ans, selon WSCS.

Le même incident s’était produit avec Stoller, qui avait été agressé sexuellement par Turner lors d’une fête au bord du lac le 7 octobre 2018.

Les amis de Stoller l’avaient trouvée allongée inconsciente alors que Turner remontait son pantalon, trouvant des ecchymoses et des égratignures sur tout son corps.

La famille de Stoller s’attendait à des réactions négatives de la communauté après avoir signalé l’agression, en particulier compte tenu des liens du père de Turner avec leur ville.

« Si elle continuait à aller de l’avant, je savais ce qui allait arriver jusqu’à l’intimidation, et la communauté à 100% contre elle », a déclaré la sœur de Stoller, Brette Tabatabai, sur le podcast Murdaugh Murders.

Stoller et Turner avaient tous deux fréquenté la même école préparatoire, et après l’agression, elle devait encore le voir dans leur école.

« En fait, elle a dû rester à l’école avec lui pendant deux semaines pendant que le conseil scolaire décidait de ce qu’il allait faire lorsqu’il serait inculpé », a ajouté Tabatabai.

« Elle a dû parcourir les couloirs de l’école avec lui pendant deux semaines après les faits. »

