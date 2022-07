Qui est Boran Kuzum, l’idole qu’il conquiert dans Condemnation of Love de Netflix

Le genre romance est de plus en plus exploré sur Netflix. La plateforme ne cesse de lancer des films de ce type qui finissent par être un succès complet dans le monde entier. Parmi eux figure l’un des derniers : condamnation de l’amour. Ce film a atteint le géant du streaming le 20 juin et, en moins d’un mois, il a été placé parmi les plus visionnés. Son intrigue et son histoire passionnantes ont attiré des milliers de téléspectateurs.

De quoi s’agit-il? condamnation de l’amour suit l’histoire de Firat, un entrepreneur à succès qui, du jour au lendemain, commence à tomber en disgrâce. Mais, pour se détendre, elle accepte l’invitation d’une de ses meilleures amies à se rendre à un festival où elle pourra démarrer une nouvelle entreprise. Bien que tout ne soit pas ce à quoi il s’attendait là-bas: il trouve beaucoup de gens qui font du yoga, quelque chose qui ne lui est pas très lié, donc il n’est pas très content d’être là. Cependant, lorsqu’il rencontre Lydia, tout change et commence ainsi un voyage de découverte de soi dans une recherche libre de l’amour. (Critique spoiler).

Sans aucun doute, c’est une histoire qui est venue fasciner plusieurs téléspectateurs. Mais, à son tour, l’un des points en faveur de ce film est son protagoniste : Boran Kuzum. L’acteur, d’origine turque, est celui qui joue Firat et avec son grand talent, il a attiré beaucoup d’attention. De même, son apparence physique et sa façon de séduire devant les caméras ont suscité quelques intrigues chez ceux qui ont vu le film. Pour cette raison, depuis Spoiler, nous vous disons tout sur cet artiste.

+ Qui est Boran Kuzum :

Boran Kuzum est né le 1 octobre 1992 à Ankara, Turquie et a actuellement 29 ans. Dans son pays d’origine, il est l’un des acteurs les plus connus de l’industrie, mais en même temps l’un des plus jeunes. Et, depuis plusieurs années maintenant, il récolte une carrière incomparable qui, chaque jour, s’enrichit. En fait, maintenant, avec son arrivée sur Netflix, il l’a catapulté à la renommée internationale.

Néanmoins, il convient de noter qu’avant de se consacrer à l’action, Boran Kuzum Il a étudié l’économie pendant un an à l’Université d’Ankara Gazi, mais a décidé d’abandonner lorsqu’il s’est rendu compte que ce n’était pas son truc. C’est pourquoi, après son passage infructueux dans cette carrière, il s’est inscrit au Conservatoire de l’Université d’État d’Istanbul d’où il a obtenu son diplôme en 2015. Quelque chose dans lequel, sans aucun doute, il a été soutenu par ses parents.

Eh bien, son père est directeur adjoint du théâtre d’État d’Ankara tandis que sa mère a étudié les beaux-arts. Ainsi, dans sa famille, tout le monde est connecté, d’une manière ou d’une autre, au monde artistique. D’ailleurs, pour cette raison même, sa famille n’a jamais hésité à l’accompagner tant dans ses études que dans ce qui fut le début d’une carrière prometteuse.

Kuzum a participé, jusqu’à l’obtention de son diplôme, à différents rôles importants de divers genres pour le théâtre. De plus, en 2015, il a joué un manifestant nommé pharmacien Suat dans 6 épisodes de la pièce Analar ve Anneler aux côtés d’Okan Yalabuk. Plus tard, il a également joué Sultan Mustafa I pendant dix épisodes dans Muhteşem Yüzyıl: Kösem. Et, bien qu’il ait fait un grand voyage au théâtre, son rôle le plus important est venu dans Le protecteurla première série Netflix turque où il a joué Okhan. Bien que, c’était maintenant, quand son personnage de condamnation de l’amour cela l’a amené à attirer encore plus de spectateurs et l’a aidé à continuer de démontrer sa polyvalence.

