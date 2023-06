Qui est Billy Elliot dans la vraie vie ? Le personnage qui a rendu Tom Holland célèbre

Hollywood

Découvrez qui était le danseur réel qui a inspiré « Billy Elliot », le personnage joué par Tom Holland dans la comédie musicale.



© Getty images + Broadway.comTom Holland comme Billy Elliott

Sûrement chaque fois que vous entendez parler Tom Hollandvous considérez sa trilogie cinématographique comme homme araignée dans le Univers cinématographique Marvelmais son histoire d’acteur a commencé quand il était enfant et était ggrâce au caractère classique du danseur devenu célèbre; c’est pourquoi aujourd’hui nous vous disons Qui est Billy Elliot dans la vraie vie ?

Depuis l’enfance, Tom Holland a montré une grande passion pour la dansedonc à l’âge de neuf ans, il a été invité à faire partie de l’adaptation musicale de Billy Elliot, obtenant jouer le rôle principal à l’âge de 12 ans.

Qui est Billy Elliot dans la vraie vie ?

L’histoire vraie qui a inspiré le film billy eliott et après la comédie musicale à laquelle Tom Holland a participéest la vie de Philip Mosley, un danseur anglais originaire de Barnsley, est né en 1967 et a grandi avec six frères et sœurs. Elle a commencé à suivre des cours de claquettes et de ballet dès l’âge de trois ans et a remporté une bourse pour étudier à la Royal Ballet School, White Lodge. Bien qu’il y ait des détails différents, puisque dans la comédie musicale, le père de Billy Elliot est mineur et dans la vraie vie, le père de Philip était plombier.

Mosley est devenu une star du Royal Ballet de Londres à partir de 1986 et a participé à de grandes productions sur diverses scènes à travers le monde telles que ‘Don Quichotte’, ‘A Midsummer Night’s Dream’, ‘Roméo et Juliette’ et ‘Cendrillon’. Même visité le Mexique il y a quelques années dans le cadre de la tournée du Royal Ballet à l’Auditorium national.

