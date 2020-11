Qui est Bilal Göregen, le protagoniste percussionniste de rue du mème avec le chat dansant

Jusqu’à récemment, personne en dehors de la Turquie ne savait exactement qui il était, mais sur TikTok et YouTube grince maintenant des millions et des millions de vues avec ses performances pour batterie et voix: c’est Bilal Göregen, un véritable phénomène de société qui, grâce à ses spectacles de rue, brûle les quelques scènes qui le séparent encore de devenir une véritable idole des médias sociaux.

Göregen est un musicien de rue de 32 ans spécialisé dans les reprises de grands succès à base de percussions et de voix: de nationalité turque, l’artiste à la maison n’est pas une célébrité de premier plan, mais il est connu au niveau national depuis des années. En 2009, Göregen a apporté ses performances sur la scène de la première saison de la variante turque du format international Got Talent: ses compétences de percussionniste et de chanteur ont captivé les juges et le public jusqu’à l’emmener à la finale et reconnaître une visibilité qui n’a pas été gaspillée.

Plusieurs années après son expérience à la télévision nationale turque, la carrière du musicien est atterri sur la plateforme de partage YouTube, où son talent combiné à la sympathie et à la capacité de s’adapter à la langue et aux goûts des médias sociaux lui ont valu une clientèle modeste mais fidèle au fil des ans. Depuis ses débuts en ligne en 2017, certaines vidéos de Göregen ont montré le potentiel de se transformer en vrais succès, mais la notoriété planétaire l’a probablement rattrapée avec sa propre version d’une vieille chanson folk finlandaise qui est elle-même devenue un mème. ante litteram: Ievan Polkka.

La chanson est à son tour devenue virale à la fin des années 2000, lorsque la version enregistrée en 1995 par le quatuor vocal finlandais Loituma a été fusionnée avec un gif qui montrait le personnage Orihime Inoue du travail d’animation japonaise Bleach dans un animation en boucle continue. Le clip, reproductible dans un cycle infini, était hypnotique et irrésistible, à tel point qu’il a donné à la chanson une notoriété sans précédent dans le monde. Avec sa réinterprétation, Göregen donne depuis plusieurs semaines à Ievan Polka une vraie troisième jeunesse, obtenant un succès sans précédent.

Le clip original avec la chanson réinterprétée sur YouTube remonte en fait à 2018, mais dans une autre version plus récente de la vidéo, il a été ajouté au premier plan le gif du chat vibrant – un autre mème qui est principalement utilisé en conjonction avec d’autres contextes, comme celui choisi pour lui-même par le percussionniste turc. L’effet aliénant, à mi-chemin entre l’absurde et l’hypnotique, résultant de l’union des éléments a rendu la vidéo populaire jusqu’à ce qu’elle devienne un mème lui-même, qui est désormais utilisé sur TikTok et d’autres réseaux sociaux pour décrire les situations les plus disparates. Pendant ce temps, Göregen continue de jouer en apportant de nouvelles chansons sur YouTube, maintenant appréciées par une moyenne de centaines de milliers de téléspectateurs avec pics de plus de deux millions.