Qui est Beth Moore? Détails sur le chef évangélique conservateur qui ne soutient pas Donald Trump

Cela fait plus de cinq semaines que Joe Biden a remporté les élections de 2020, et le président Donald Trump n’a pas encore concédé au politicien de 77 ans et admis sa défaite.

Alors que de nombreux politiciens et dirigeants de premier plan ont appelé Trump à enfin concéder, un chef religieux conservateur, Beth Moore, en a assez de Trump et de ses partisans qui citent le christianisme comme un moyen de soutenir l’homme d’affaires devenu politicien.

Dans un fil cinglant publié sur Twitter le 13 décembre, Moore a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle n’a jamais été un partisan de Trump, et pourquoi les chrétiens doivent «se retirer» de leur soutien indéfectible au président.

Qui est Beth Moore?

Beth Moore est plus qu’une simple oratrice chrétienne, c’est une femme qui a trouvé Dieu comme un moyen de surmonter les obstacles de sa vie, et elle n’a pas peur de dénoncer Trump, ceux qui le soutiennent et le «Trumpisme».

Elle n’a jamais été un partisan de Trump.

Elle est devenue populaire au début des années 1990, mais a été examinée de près par d’autres dirigeants évangéliques chrétiens lorsqu’elle a exprimé ses préoccupations concernant l’élection de Donald Trump.

L’ascension de Beth Moore vers la célébrité chrétienne est tombée lorsqu’elle s’est exprimée ouvertement contre Donald Trump et sa campagne présidentielle en utilisant Twitter, et elle continue d’être surveillée à ce jour.

Ayant été maltraitée dans son enfance, elle ne comprenait pas comment le droit religieux pouvait excuser ses infractions antérieures envers les femmes.

Elle est également la mère de deux enfants qui vont à l’école du séminaire, et elle a utilisé sa compréhension de la Bible pour réprimander l’église chrétienne américaine, en utilisant sa plate-forme et en échange, elle a perdu beaucoup de ses partisans.

Ce sont les traits de Beth Moore qui la rendent unique en tant que dirigeante chrétienne.

Sa transparence et sa volonté de défendre ce qu’elle pense être juste face à ce que tout le monde estimait devoir être fait étaient nobles.

Pourquoi Beth Moore est-elle célèbre?

Beth Moore est enseignante et évangélique à la télévision chrétienne qui dirige Living Life Ministries.

Elle a publié un nouveau livre intitulé Chasing Vines: Finding Your Way to an Immensely Fructful Life en février 2020, qui est une plongée profonde dans son voyage de foi.

Comment Beth Moore répand-elle la parole du Christ?

Beth Moore a publié de nombreux livres à succès des années, mais le meilleur moyen pour elle de faire passer la parole du Christ est à travers Ted Talks, où elle peut vraiment se connecter avec son public.

Quels livres Beth Moore a-t-elle écrits?

Beth a écrit de nombreux livres utilisés dans l’étude des femmes dans les églises du monde entier. Elle est l’auteur de Breaking Free, Believing God et Jesus the One and Only.

Beth a également fondé Living Proof Ministries, une organisation basée sur la Bible utilisée pour guider les femmes à connaître et à aimer Jésus-Christ à travers l’étude des Écritures. Il est situé à Houston, au Texas.

Quels obstacles ont poussé Beth Moore à croire en Dieu?

Beth Moore a traité de la pauvreté, du sexisme et elle a même parlé de ses expériences pendant le mouvement #MeToo.

Beth avait fait face à de nombreuses difficultés dans la vie; en ce moment, elle est en convalescence après des années d’alcoolisme, mais elle est restée abstinente depuis un certain temps maintenant.

Quand elle était enfant, elle a été abusée sexuellement mais maintenant elle s’appuie sur Dieu pour surmonter les difficultés. Elle partage son histoire et sa foi en Dieu spécifiquement pour toutes les femmes.

Beth Moore s’est rendue sur Twitter le 13 décembre pour critiquer Trump et ses partisans.

Dans un fil Twitter cinglant, Moore a critiqué Trump et ses partisans, ainsi que les chefs religieux qui soutiennent toujours Trump et sa rhétorique sur le vote frauduleux.

« Je ne crois pas que ce soit des jours pour hacher les mots. J’ai 63 ans et demi et je n’ai jamais rien vu dans ces États-Unis d’Amérique que j’ai trouvé plus étonnamment séduisant et dangereux pour les saints de Dieu que le Trumpisme. Ce chrétien le nationalisme n’est pas de Dieu. Éloignez-vous de lui », a-t-elle lancé le fil Twitter.

« Chers dirigeants, nous serons tenus pour responsables de rester passifs en ce jour de séduction pour sauver notre propre peau tandis que les saints que nous avons été chargés de servir sont séduits, manipulés, UTILISÉS et agités dans une mousse de zèle dépourvue de Saint-Esprit pour un gain politique », a-t-elle poursuivi.

Elle a terminé son fil de discussion sur Twitter en disant: «Et, que Dieu nous aide, nous ne passons pas du trumpisme au bidenisme. Nous n’adorons pas la chair et le sang. Nous ne plaçons pas notre foi dans les mortels. Nous sommes l’église du Dieu vivant . Nous ne pouvons pas sanctifier l’idolâtrie en étiquetant un chef notre Cyrus. Nous n’avons pas besoin de Cyrus. Nous avons un roi. Son nom est Jésus. «

Le fil Twitter a recueilli plus de 130000 likes, mais a suscité des réactions mitigées.

« Vous … ne devriez vraiment pas vous inquiéter que nous nous tournions vers le » Bidenism. » L’une des principales raisons pour lesquelles beaucoup d’entre nous ont voté pour lui est que nous aimerions passer 2 à 3 semaines à la fois sans même avoir à penser au président », a écrit un utilisateur de Twitter.

Cependant, le pasteur Greg Locke n’était pas d’accord avec l’analyse de Moore sur le trumpisme.

«Madame, vous êtes honnête envers Dieu, vous avez perdu la tête», écrit-il. « Cette rhétorique trash est la raison pour laquelle l’Amérique est à la place qu’elle est. Vous dites » éloignez-vous « . Je vous réprimande au nom du Christ. Vous n’êtes PAS l’ami des bébés, d’Israël, de la liberté religieuse ou de la famille nucléaire. ASSISEZ-VOUS. «

Essence Lopez est un écrivain qui couvre des sujets d’astrologie, de spiritualité, d’amour et de relation.