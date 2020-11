Qui est Benjamin Bradley? 12 choses que vous ne saviez jamais sur la star de la rénovation de maison de vacances

Benjamin Bradley est le visage et l’hôte de la nouvelle série de relooking de Netflix, Relooking de maison de vacances qui est disponible pour diffuser maintenant.

Le spectacle suit Bradley alors qu’il aide les familles à décorer leurs maisons pendant la saison des vacances.

C’est une superbe série de relooking à la maison – avec une touche de vacances – qui vous fera vibrer pour les vacances.

Le spectacle décore non seulement la maison, mais touche également le cœur des êtres humains tout en aidant à soulager le stress qui peut parfois accompagner Noël.

L’émission a été comparée à celle de la série à succès de Netflix Œil queer.

Qui est Benjamin Bradley, animateur de Relooking de maison de vacances?

Benjamin Bradley est un designer d’intérieur à succès.

En 2013, il quitte son ancienne entreprise dont il était associé depuis 19 ans et crée sa propre entreprise de design d’intérieur appelée E & Co. Accueil.

Bradley fait partie de l’industrie du design d’intérieur depuis 26 ans au total.

Benjamin Bradley est né et a grandi dans le Midwest.

Benjamin Bradley est originaire de la petite ville de Boonville, Indiana.

Il a fréquenté le lycée local avant de poursuivre ses études à New York.

Benjamin Bradley a toujours aimé Noël.

L’architecte d’intérieur a une passion pour Noël depuis qu’il est petit garçon.

Bradley a révélé qu’il se souvenait avoir été tout au sujet des vacances même en tant que jeune garçon et avait raconté une fois une histoire de son enfance. «Je me souviens avoir traîné un arbre de Noël mort dans la maison. Je suppose que j’allais le décorer et tout recommencer. C’est donc une grande partie de qui je suis.

Il était « Mr. Christmas » bien avant de venir sur Netflix.

Bien que Netflix ait adopté le surnom de M. Christmas pour l’émission, Bradley a expliqué comment l’origine de ce titre lui avait été conférée:

«Personnellement, beaucoup de gens diraient: ‘Oh mon Dieu, vous n’êtes que M. Noël.’ J’appartiens à une organisation de Noël qui m’a en quelque sorte donné ce nom … il y a beaucoup de Mr. Christmases là-bas. »

Benjamin Bradley commence très tôt à décorer pour Noël.

Bradley a admis dans cette même interview qu’il commençait à décorer pour les vacances assez tôt:

« En général, nous ne reconnaissons même pas vraiment Halloween ici. Je commence généralement vers la deuxième semaine d’octobre. Et vous savez, j’aime essayer différentes choses et des trucs comme ça. Donc vous savez, la créativité prend un peu de temps. Donc, je putz et jouer et tout. Il faut probablement une semaine, une semaine et demie pour tout mettre en place. »

Benjamin Bradley n’aime pas le drame.

Bradley a également révélé dans cette même interview qu’il n’était pas dans le non-sens.

« Ecoute, je suis ravi de faire [the show]. Rien ne pouvait me rendre plus heureux que de faire un spectacle de Noël. Mais je ne veux pas de drame.

Il a poursuivi en décrivant ce qu’il aime voir pendant la période des fêtes: « Quand je m’assois pendant la période des fêtes, je ne veux pas voir de drame. Je veux voir du bien-être [content], prenez une tasse de cacao, passez une bonne soirée à la maison et profitez-en. «

Il adore le théâtre.

Bradley a publié une photo du plateau de Moulin Rouge, une comédie musicale jukebox sur Broadway basée sur le film Baz Luhrmann.

La légende disait: « J’ai eu le plaisir de voir le Moulin Rouge hier soir! Un festin visuel avec le plus grand mélange de chansons pop à ce jour! Faites-vous plaisir et partez! Très amusant! »

Non seulement il aime regarder le théâtre, mais il fait également partie de la communauté théâtrale.

Il a une interview prévue avec Theather Mania sur leur chaîne YouTube le 18 novembre à 14 heures où il discutera de sa nouvelle émission.

Il a une règle sur les gonflables de vacances.

Dans l’émission, les gens verront un épisode où Bradley rejette un gonflable Rudolph, « Je viens de dire ça à quelqu’un, je me dis: » Oh, je déteste les gonflables. Ils ressemblent à des peluches humides quand ils ne sont pas gonflés. » Ils sont très rentables, mais je ne pense tout simplement pas qu’ils soient très créatifs. «

Quelles sont les bêtes noires de Benjamin Bradley?

Pour commencer, Bradley déteste quand les gens ne retirent pas les étiquettes des décorations.

«Cela me rend fou quand les gens ne coupent pas les étiquettes. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai dû dire à tout le monde:« Coupez les étiquettes ». Coupez les étiquettes sur les guirlandes lumineuses, sur les guirlandes, sur les arbres de Noël. Quand les gens laissent simplement les étiquettes dessus, c’est comme quand les gens laissent la plante coller quand ils plantent des plantes dans le sol et qu’ils laissent cette petite étiquette blanche là . Cela me rend dingue. «

Il veut également que les gens arrêtent de suspendre les ornements par les ficelles qui l’accompagnent, « Mettez un crochet sur l’ornement pour l’amour de Dieu! »

Benjamin Bradley aime New York.

Depuis que Bradley a déménagé à New York au début des années 90 pour terminer son baccalauréat au Fashion Institute of Technology, l’homme est amoureux de la Big Apple.

Après ses cours, il parcourait les marchés aux puces et les antiquaires à la recherche de choses intéressantes qui pourraient rendre son appartement plus « authentique » à la culture new-yorkaise.

Le compte Instagram de Benjamin Bradley est un mini-portfolio de son travail et de New York.

Sur sa page Instagram, il publie de nombreuses choses cool et intéressantes qu’il trouve dans sa ville natale de New York, ainsi que les créations loufoques qu’il réalise.

En parcourant sa page, vous pouvez voir que l’architecte d’intérieur a un véritable amour pour sa ville et son travail.

La valeur nette de Benjamin Bradley à compter de cette année atteindra 3 millions de dollars.

Benjamin Bradley a un chien.

Benjamin Bradley est le parent d’un chien de couleur chocolat nommé Ebbie.

Le magnifique laboratoire peut être vu sur Instagram de Bradley jouer à l’extérieur et se blottir sur le canapé.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.