Qui est Bella Ramsey, l’actrice qui triomphe avec Pedro Pascal dans The Last of Us

Le dernier d’entre nous Il est déjà arrivé sur HBO Max avec Pedro Pascal et Bella Ramsey comme protagonistes. Tout savoir sur la jeune actrice qui réussit dans cette fiction.

© HBOMaxBella Ramsey

Enfin! Après tant de spéculations enfin HBO Max a publié le premier épisode de Le dernier d’entre nousla série qui avec Pedro Pascal et est basé sur le célèbre jeu vidéo. Dès son annonce, la production est devenue l’une des plus attendues par les fans et est désormais disponible.

Ça oui HBO Max publiera un nouvel épisode de Le dernier d’entre nous chaque dimanche, il n’est donc pas encore complet puisqu’il y a neuf chapitres au total. Cependant, le premier d’entre eux donnait déjà beaucoup à dire et, au-delà de l’histoire, l’une des choses qui a le plus surpris était la co-vedette du strip, Bella Ramsey.

Dans Le dernier d’entre nous Bella Ramsey joue Ellie Williams, un adolescent immunisé contre le virus qui transforme tout le monde en zombies et pourrait devenir le salut du monde. et à côté de Pierre Pascal l’actrice de 19 ans fait un travail imbattable. Mais, saviez-vous que ce n’est pas la première fiction dans laquelle il travaille ? Tout savoir sur elle.

Qui est Bella Ramsey, Ellie dans The Last of Us :

Né à Nottingham, Angleterre, Bella Ramsey a commencé à s’intéresser à la comédie dès son plus jeune âge. Depuis l’âge de 4 ans, il a eu différentes participations à des programmes télévisés, bien que son rôle le plus important ait été dans jeu des trônes. Dans cette fiction, elle a donné vie à Lyanna Mormont, un personnage qui lui a ouvert de nombreuses portes dans l’industrie.

La grande preuve en est qu’il a ensuite participé à des productions telles que « Future-Worm! », « La pire sorcière », « Requiem », « Hilda », entre autres. De la même manière, il s’est développé au cinéma avec des films comme « Judy », « Two for Joy » et « Catherine Called Birdy ». Bien que ce soit maintenant la première fois qu’il se produit en tant que grand protagoniste exclusif d’une histoire.

Et, sans aucun doute, avec son interprétation d’Ellie, elle a déjà réussi à capter l’attention de milliers de téléspectateurs. Bien qu’au début, il n’ait pas été entièrement accepté par les fans, après le premier épisode et son excellent travail, il est devenu l’un des favoris des fans.

