Qui est Bella Poarch ? Âge, valeur nette et service militaire

Bella Poarch est une chanteuse et personnalité d’Internet philippino-américaine. Sa vidéo de synchronisation labiale ‘M to the B’ a un record du monde de 50,7 millions de likes et compte.

En avril 2021, Bella a sorti son premier single » Build a B *** h » et elle devrait partir en tournée à travers les États-Unis avec Suburban en septembre.

Qui est Bella Poarch et pourquoi est-elle célèbre ?

Née aux Philippines le 8 février 1997, Bella a eu une enfance loin d’être idyllique. Elle n’a jamais connu ses parents biologiques et pendant les trois premières années de sa vie, elle a été élevée par sa grand-mère dans un bidonville. Les choses ne se sont pas améliorées lorsqu’elle a été adoptée.

Bella a été adoptée par un homme blanc américain et sa femme philippine à l’âge de trois ans. Son père adoptif était en poste dans l’armée aux Philippines et ils y possédaient une ferme.

Bella Poarch est une chanteuse et personnalité d’Internet philippino-américaine (Crédit : Instagram/@bellapoarch)

Bella et son jeune frère adoptif ont été forcés de travailler de longues et dures heures à la ferme dès leur plus jeune âge et ont été punis par leur père adoptif si leur travail n’était pas assez bon. Ses sœurs adoptives aînées n’étaient pas traitées de cette façon, a déclaré Bella au H3 Podcast.

Bella a dit qu’elle ne prendrait pas son petit-déjeuner si elle n’avait pas assez bien nettoyé la cour avant le matin à la ferme. Son père adoptif la frappait aussi régulièrement. Elle a dit: « mon surnom était stupide b *** h en grandissant. »

Bella a déménagé aux États-Unis à l’âge de 14 ans, lorsque son père adoptif a dû retourner aux États-Unis pour se faire opérer du cœur. Elle est allée au lycée à San Francisco et aimait être à l’école parce que c’était une « évasion » de la vie familiale.

La carrière musicale de Bella n’a vraiment pris de l’ampleur qu’il y a un an. Elle a attiré l’attention du monde entier avec sa vidéo TikTok ‘M to the B’ et peu de temps après, a lancé sa chaîne YouTube qui compte plus de 4,2 millions d’abonnés. Elle est également une joueuse et a attiré l’attention de plusieurs plateformes Esports.

Bella a sorti son premier single « Build a B *** h » en avril 2021.

Bella Poarch a-t-elle servi dans l’armée ?

Oui. Bella a suivi les traces de son père adoptif et s’est enrôlée dans l’armée.

Elle a servi dans l’US Navy entre 2015 et 2019, période au cours de laquelle elle a été stationnée au Japon et à Hawaï.

Valeur nette de Bella Poarch

On estime que la jeune femme de 24 ans vaut entre 200 000 et 300 000 € (145 375 € à 290 750 €), mais nous sommes sûrs que ce nombre augmentera avec le démarrage de sa carrière musicale et l’augmentation de sa popularité.

Bella Poarch TikTok et Instagram