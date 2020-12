Qui est Becky Lynch? Détails sur la relation de la star de la WWE avec Seth Rollins

Félicitations pour la star de la WWE Becky Lynch et son fiancé, Seth Rollins!

Lynch s’est rendue sur Instagram le 7 décembre pour révéler qu’elle avait donné naissance au premier enfant du couple et a partagé une photo de leur nouveau paquet de petits doigts de joie serrant les siens.

« Bienvenue dans le monde Roux. Vous êtes l’amour de nos vies », a-t-elle légendé le doux claquement de la famille de trois personnes.

Qui est Becky Lynch?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Becky Lynch et sa relation avec sa compatriote star de la WWE Seth Rollins.

Becky Lynch passe par « The Man ».

Becky Lynch, également appelée « The Man », a remporté le plus de matches parmi les hommes et les femmes de la WWE et c’est ainsi qu’elle a reçu son surnom.

Née Rebecca Quinn en Irlande, la lutte lui a permis de devenir la personne qu’elle est maintenant.

Mais avant de commencer à lutter, elle s’engageait dans la mauvaise voie.

« Si vous pouvez le croire, je n’avais aucune intention d’être un lutteur », a déclaré Lynch à la WWE. Apparemment, Lynch a grandi fan de catch mais n’avait aucune intention de monter sur le ring.

Becky Lynch et Seth Rollins ont annoncé leur relation sur Instagram.

Becky et Rollins ont révélé leur relation via une photo d’eux s’embrassant sur Instagram.

La photo a provoqué une scène déchaînée sur les réseaux sociaux, car beaucoup ont réalisé que Becky n’était plus disponible.

Rollins a décidé de rendre publique leur relation en partageant la photo et en la légendant: « Je suppose que je suis autorisé à publier ceci maintenant », tout en la taguant dans le message.

Depuis l’affichage public d’affection, la publication Instagram est devenue virale. Brie et Nikki Bella soutiennent fortement ce nouvel amour retrouvé.

Lynch et Rollins sont le couple puissant de la WWE.

Dans la communauté de lutte, cette paire est le sujet de conversation de la ville car tout le monde est intrigué par leur histoire d’amour.

Ensemble, les deux constituent l’une des forces les plus fortes de la WWE, et trois des quatre ceintures les plus prestigieuses de la WWE sont tenues par cette paire.

Lynch et Rollins se sont fiancés le 22 août 2019.

Becky Lynch s’est rendue sur Twitter pour révéler que Rollins avait posé la grande question le 22 août 2019.

« Le plus beau jour de ma vie. Pour le reste de ma vie, » elle a sous-titré une photo d’elle-même et Rollins pendant qu’elle montrait son énorme cierge magique.

Becky Lynch a donné naissance au premier enfant du couple le 7 décembre.

Et bébé en fait trois!

Lynch s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle avait donné naissance au premier enfant du couple le 7 décembre, et les fans ne pouvaient pas en avoir assez de leur adorable annonce.

« Toutes nos félicitations! » des milliers de fans ont commenté, tandis que beaucoup d’autres ont écrit des sentiments comme: « Elle est parfaite! Félicitations à vous et @wwerollins pour votre famille en herbe. »

« Roux !!! Aww j’adore! Si incroyablement heureux pour toi et Colby! Bienvenue dans le monde, ma douce petite fille! » Nikki Bella, une autre star de la WWE, a commenté, tandis que sa sœur Brie Bella écrivait: « La chair de poule !!! Tellement heureux pour vous deux !!! Salut Roux !!! »

Félicitations à l’heureux couple!

Diana Noel est étudiante junior à l’Université de Floride centrale et étudie le journalisme avec une mineure en écriture et rhétorique. En plus d’écrire des articles pour YourTango et son campus, elle adore le scrapbooking, passer d’innombrables heures dans les cafés et jouer à des jeux de société aléatoires avec ses amis.