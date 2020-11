Qui est Barry Plath? Nouveaux détails sur le patriarche controversé élevant 9 enfants sans technologie sur «  Welcome To Plathville  » de TLC

Bienvenue à Plathville est une émission sur TLC qui nous a donné un regard en profondeur sur la vie d’une grande famille religieuse.

Sur le chemin de la famille Duggar et du Soeurs épouses clan, Bienvenue à Plathville nous donne la famille Plath de Géorgie, composée de 11 membres.

Les parents, Barry et Kim Plath, ont neuf enfants et les élèvent sans sucre et sans technologie dans une ferme de 50 acres à 16 km de la ville la plus proche.

Mais qui est Barry Plath?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Barry Plath, le patriarche controversé de la famille Plath.

Leur famille est un groupe folklorique itinérant.

La famille de Barry Plath n’est pas seulement nombreuse; ils sont également talentueux. Le groupe de la famille Plath est dirigé par Barry et son épouse Kim et comprend tous leurs enfants.

Chacun des enfants Plath joue d’un instrument différent. Hosanna Plath est une violoniste professionnelle qui voyage également et joue de la musique avec son mari, Timothy Noble.

Le groupe se concentre sur le gospel et la musique folk et sa devise est: « Family. Unity. Harmony ».

Barry Plath est un homme profondément religieux.

Barry, qui travaille comme planificateur de transport, a une forte foi religieuse. Lui et sa famille sont des chrétiens pieux.

Dans l’émission, il révèle qu’il croit qu’il faut demander la direction de Dieu dans toutes les décisions, qu’elles soient grandes ou petites. Il lit la Bible et suit les principes de sa foi.

Barry et Kim Plath enseignent leurs valeurs religieuses à leurs enfants.

En fait, Barry et Kim croient avoir reçu un message de Dieu selon lequel ils étaient destinés à se marier – avant même de sortir ensemble!

Ils se sont noués quelques mois plus tard. C’était en 1997 et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Sa ferme est à louer sur Airbnb.

Toute la prémisse de Bienvenue à Plathville est que Barry, Kim et leurs neuf enfants vivent dans la ferme isolée en Géorgie.

Cependant, la ferme familiale Plath serait répertoriée sur Airbnb pour 100 € la nuit et est annoncée comme venant avec un gardien, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles Plaths n’y aurait même jamais vécu; c’était purement mis en scène pour le spectacle.

Encore plus déconcertant, la famille Plath a apparemment acheté une maison dans une banlieue en 2017.

La maison de 55,00 € se trouve au Caire, en Géorgie. C’est au coin d’un Walmart, Taco Bell, Pizza Hut, et près de la maison d’Ethan et Olivia Plath, et dans la bande-annonce de la saison 2, Ethan Plath confirme que ses parents vivent à moins d’un demi-mile d’eux.

Comment Joshua Plath est-il mort?

En 2008, Kim et Barry Plath ont perdu leur fils Joshua, âgé de 17 mois, dans un tragique accident.

Kim l’a renversé dans la famille Suburban tout en transplantant des arbres sur la ferme. À la suite d’une véritable tragédie, Barry était incroyablement gentil et aimant envers sa femme.

Kim a écrit: «J’ai pensé aux accusations que j’aurais lancées contre Barry si la situation avait été inversée. Je savais ce qui se serait passé si Barry m’avait jamais dit quelque chose comme ça. J’étais si fragile et j’avais totalement perdu ma volonté de vivre . Je serais juste recroquevillé et mort. Il ne l’a jamais fait. Il n’a même jamais fait allusion à quelque chose comme ça. Il était fort. Il m’aimait juste. «

La famille a des règles strictes pour ses enfants.

Barry et sa femme ont des règles très strictes pour leurs enfants. Comme l’a révélé l’émission, la famille n’a pas de télévision et ne sait rien de la culture pop.

Ils ne regardent pas le sport, ne jouent pas aux jeux vidéo et ne boivent pas de soda. Quelle vie!

Barry Plath est autorisé à utiliser la technologie, mais ses enfants ne le sont pas.

De toute évidence, dans son travail de planificateur de transport, Barry devrait utiliser un ordinateur. Mais ça va plus loin que ça.

Bien que ses enfants mineurs (moins de 18 ans) ne soient pas autorisés à avoir des comptes sur les réseaux sociaux ou à utiliser la technologie, Barry et Kim avaient un site Web pour leur famille et, évidemment, les enfants de plus de 18 ans ont un peu plus de liberté pour vivre comme ils le souhaitent.

Il a eu des problèmes avec son fils Ethan et sa femme Olivia.

Dans un épisode de Bienvenue à Plathville, Kim et Barry se sont entretenus avec leur fils aîné, Ethan, et sa femme Olivia sur une myriade de problèmes qui ont causé des tensions entre le couple marié et le reste de la famille.

Olivia a dit à sa belle-famille qu’elle ne s’était jamais sentie accueillie par Barry et Kim. Elle a également dit qu’elle avait l’impression qu’ils avaient toujours essayé de la contrôler, même lorsqu’elle sortait avec Ethan pour la première fois.

Barry et Kim, d’un autre côté, croient qu’Olivia « est possédée par des esprits maléfiques » et disent qu’elle empoisonne leurs autres enfants avec ses croyances moins conservatrices.

Ils blâment également Olivia pour la rupture dans leur famille. Deux des frères et sœurs aînés, Moriah et Micah, sont tous proches d’Ethan et d’Olivia – Moriah a même accompagné Olivia lors d’un voyage à San Francisco pour travailler en tant que photographe de mariage, un événement qui a pris tout un épisode de Bienvenue à Plathville – tandis que les plus jeunes Plaths suivent toujours les règles strictes et le mode de vie de leurs parents.

Quelle est la valeur nette de Barry Plath?

La valeur nette de Barry Plath est actuellement inconnue.

Quand est-ce Bienvenue à Plathville première saison 2?

Saison 2 de Bienvenue à Plathville premières le mardi 10 novembre à 22 h HE sur TLC.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en décembre 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.

