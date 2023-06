Qui est Barış Kılıç, l’acteur qui interprète Kaya Ekinci dans « Original Sin »

Barış Kılıç est l’acteur turc qui donne vie à Kaya Ekinci dans la serie « Péché originel »l’une des productions les plus réussies sur lesquelles il a travaillé au cours de sa longue carrière, qui comprend des drames tels que « Feriha’s Secret », « War of Passions », entre autres.

Cependant, la renommée internationale viendra avec « Guerra de rosas », une histoire d’amour, de drame et de vengeance qui a fait le tour du monde, puisqu’elle a été vendue dans plus de 40 pays.

Barış Kılıç est un acteur reconnu pour ses rôles dans l’industrie turque du divertissement (Photo : Barış Kılıç / Instagram)

1. QUI EST BARIŞ KILIÇ ?

Barış Kılıç est un acteur célèbre dans les films, séries et feuilletons turcs. Au départ, il a étudié l’économie à l’Université d’Istanbul, mais plus tard, il a fini par opter – par hasard, comme il l’a lui-même avoué à la presse – pour le théâtre. Son histoire dans ce monde commencera en 2004 avec la production « Tous mes enfants » (« Bütün Çocuklarım »).

2. DONNÉES PERSONNELLES DE BARIŞ KILIÇ

Nom de naissance: Barış Kilıç

Barış Kilıç Lieu de naissance: Arguvan (Turquie)

Arguvan (Turquie) Nationalité: turc

turc Anniversaire: 22 juin

22 juin Année de naissance: 1978

1978 Âge: 45 ans

45 ans Instagram : @bariskilicofficial

@bariskilicofficial Twitter: @BrsKILIC

3. BARIŞ KILIÇ ET SA VIE DE FAMILLE HEUREUSE

Barış Kılıç est marié depuis 2007 à Aysegul Kilic, avec qui il a 2 enfants : Batu et Emir. Dans la mesure du possible, il passe son temps libre à faire du sport, à faire du plein air et à voyager. De même, il profite de ce temps pour partager avec sa famille dans différentes parties du monde.

4. VOTRE ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Kiliç a toujours été très proche de ses fans à travers ses réseaux sociaux. Il compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram, où il partage généralement des moments de sa vie quotidienne d’acteur professionnel et les projets qu’il démarre. De même, montrez votre côté le plus personnel avec des photos avec vos proches, amis ou collègues.

5. LA FORTUNE DE BARIŞ KILIÇ

C’est l’une des questions les plus récurrentes sur les sites Internet où l’on parle de l’acteur, bien que très peu de pages fournissent des informations précises. La vérité est qu’il n’est pas possible de faire un calcul exact de l’argent dont dispose l’acteur, bien que l’on sache que ses comptes ont déjà atteint six chiffres.

6. SÉRIE TV À LAQUELLE BARIŞ KILIÇ A PARTICIPÉ

2004 : Bütün Çocuklarım (Aybars)

2007 : Vazgeç Gönlüm (Mert)

2007 : Leylan (yaman)

2009 : Aynadaki Dusman (Kaan Candemir)

2011-2012 : Le secret de Feriha (Levent Seymen)

2012-2013 : L’amour sans paroles (Bourak)

2014-2016 : Guerre des Roses (Omer Hekimoğlu)

2016 : Cœur noir (emre)

2018-2023 : Péché originel (Kaya Ekinci)

2022-présent : Sirop de canneberge (Omer)