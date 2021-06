Qui est avec Tana Mongeau ? Le rappeur Chris Miles l’appelle sa « femme »

Tana Mongeau est peut-être encore en train de semer le trouble avec son ex-petit ami Jake Paul, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas passée à de nouvelles romances.

Mongeau a déclenché des rumeurs de rencontres avec Chris Miles après avoir publié un TikTok révélant que, contrairement aux opinions populaires sur sa vie amoureuse, la rappeuse est la seule personne avec laquelle elle a eu une liaison en 2021.

Avec qui sort Tana Mongeau ? Le YouTuber est lié au rappeur Chris Miles.

Mongeau a déjà été liée à la star de « Too Hot To Handle » Harry Jowsey, et s’est retrouvée dans une étrange tentative de triangle amoureux avec Jake et Logan Paul, mais Miles semble être sa romance la plus cohérente cette année.

Le YouTuber a publié des vidéos séduisantes avec le rappeur, et bien qu’ils ne semblent pas mettre d’étiquette sur leur relation, il se passe certainement quelque chose entre ces deux-là.

Mongeau et Miles se fréquentent depuis au moins 2021.

Mongeau a admis n’avoir rencontré Miles que cette année, mais il est possible que ces deux-là aient commencé à traîner avant cela.

La paire a commencé à tweeter d’avant en arrière en décembre 2020, semblant sympathique.

En mars, Mongeau a publié une série de photos Instagram contenant une image d’elle se penchant pour embrasser un homme mystérieux qui serait Miles.

Mongeau a fait référence pour la première fois à leur relation en ligne en juin 2021 lorsqu’elle a publié un TikTok of Miles la récupérant à l’aéroport avec un bouquet de fleurs.

Miles est un rappeur.

Miles est devenu célèbre lorsque sa cassette d’entrée « America’s Got Talent » est devenue virale sur YouTube en 2012, alors qu’il n’avait que 13 ans.

Deux ans plus tard, il a signé avec Warner/Chappell dans un contrat qui aurait inclus cinq futurs albums, en fonction du succès de son premier.

Le sixième album studio de Miles, « Before It’s Over », est sorti en 2019. Miles est également membre du groupe de rap Pain Party.

Mongeau dit qu’elle est célibataire.

En mai, Mongeau a nié qu’elle sortait avec quelqu’un, en disant: « Je suis célibataire et je travaille sur moi-même! »

Mais beaucoup de choses peuvent changer en un mois, il est donc possible que Miles et Mongeau aient récemment fait passer leur relation à un niveau supérieur.

Cependant, étant donné que Mongeau vient de tweeter publiquement à Logan Paul pour lui demander une connexion après que son frère l’a rejetée, elle n’est peut-être pas encore prête à s’engager envers un seul homme !

Miles a qualifié Mongeau de « femme ».

Le 14 juin, Miles a posté un TikTok avec Mongeau qu’il a sous-titré « femme » avant de la taguer.

Mongeau a commenté la vidéo pour dire « Je t’aime ».

On ne sait pas si Mongeau a largué la bombe « L » dans un contexte romantique ou platonique, mais, de toute façon, ces deux-là semblent avoir un lien très étroit.

