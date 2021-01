Qui est Ashley Biden? Détails sur la fille de Joe Biden

Tous les yeux sont rivés sur Joe Biden alors qu’il se prépare pour le jour de l’inauguration avec la vice-présidente élue Kamala Harris.

Le sénateur de longue date du Delaware et ancien vice-président du président Obama a toujours fait de sa famille l’une des pièces maîtresses de son identité politique.

Sa femme et ses enfants étaient souvent visibles dans ses campagnes précédentes, mais ses cinq petits-enfants volent la vedette cette fois-ci.

Sa plus jeune fille, Ashley Biden, a récemment parlé de problèmes de sécurité avant le jour de l’inauguration de son père.

Qui est Ashley Biden, la fille de Joe Biden?

Lisez la suite pour découvrir ce que vous devez savoir sur la plus jeune fille de Joe Biden, Ashley Biden.

Ashley Biden est la plus jeune fille de Biden.

La plupart des observateurs politiques connaissent l’histoire de la première femme et de la petite fille de Joe Biden mourant dans un accident de voiture peu de temps après sa première élection au Sénat en 1972.

Ses deux fils, Hunter et Beau, ont survécu à l’accident et il les a élevés en tant que père célibataire, faisant quotidiennement la navette entre leur domicile du Delaware et Washington. En 1977, il a épousé sa femme actuelle, le Dr Jill Biden, et le couple a eu Ashley en 1981.

Ashley Biden est diplômée en travail social.

Après avoir obtenu un diplôme de premier cycle de Tulane et une maîtrise en travail social de l’Université de Pennsylvanie, Ashley a travaillé comme assistante sociale et est également propriétaire d’entreprise.

Son profil LinkedIn indique qu’elle était spécialiste du soutien clinique à la NHS Children’s Reach Clinic de Philadelphie, spécialiste de l’emploi et de l’éducation à West End Neighbourhood House à Wilmington, Delaware, et agente de liaison pour l’éducation et l’emploi au Delaware Department of Services for Youth and their Families. .

Elle est ensuite devenue directrice exécutive du Delaware Center for Justice. Dans cette organisation à but non lucratif, elle a aidé les délinquants à trouver des moyens de terminer leur peine sans aller en prison et elle a aidé les criminels à réintégrer la société après la fin de leur peine.

DCJ était auparavant connue sous le nom de Prisoners Aid Society et énumère sa mission comme suit: «Le Delaware Center for Justice, Inc. est la principale organisation à but non lucratif du Delaware engagée à transformer la qualité de la justice par le plaidoyer, la politique et la pratique.»

Ashley a quitté son rôle là-bas au début de 2019 pour se concentrer sur ses moyens de subsistance à but non lucratif.

Ashley Biden a fondé une organisation caritative.

Ashley a fondé Livelihood, une marque de vêtements qui reverserait une partie des bénéfices à des initiatives de développement communautaire.

Elle dit sur le site Web de Livelihood:

«Je me concentre aujourd’hui sur la poursuite de mon rêve d’avoir un impact sur la communauté grâce à une philanthropie innovante, le réinvestissement communautaire et l’autonomisation de la communauté via la mode. Les moyens de subsistance ne sont pas à propos de moi, mais de nous. Il s’agit d’une marque globale, non partisane et responsabilisante. L’objectif est de s’éduquer les uns les autres sur les inégalités économiques aux États-Unis, de célébrer des gens ordinaires extraordinaires, de financer le progrès économique, de restaurer la prise de décision au niveau communautaire et de fournir des sweats à capuche confortables, fonctionnels et élégants.

La première collection de sweats à capuche a été lancée en 2017 et a été vendue en partenariat avec le site Web Gilt, recueillant plus de 30000 dollars, qui, selon Ashley, ont été déposés dans le fonds Livelihood de la Delaware Community Foundation.

Cependant, la page Instagram de Livelihood n’a pas été mise à jour depuis 2017 et il semble que le site Web ne soit plus fonctionnel.

Elle a rendu hommage à son frère, Beau Biden.

La marque est un projet de passion pour Ashley, une manière de synthétiser ses intérêts personnels et son expertise professionnelle.

Il a été lancé après la mort de son frère aîné Beau en 2015. Même le logo – une flèche tirée en arrière dans un arc, sur le point de se lancer – est un hommage à ses sentiments après son décès.

Elle a dit que son logo montre comment «nous devons parfois être tirés complètement vers le bas pour tirer en avant. C’était mon arc. Son cancer m’a mis à genoux. Je n’avais pas d’autre choix que de tirer en avant, de continuer, de continuer à viser mes propres rêves.

Quel a été le rôle d’Ashley Biden dans la campagne présidentielle de son père?

Ashley a fait partie des campagnes de Joe Biden toute sa vie, apparaissant dans des défilés et des mairies depuis l’âge de deux ans.

Au début de la campagne de son père, elle a déclaré: «Quand nous nous rapprocherons, je m’impliquerai beaucoup plus.»

En août 2020, elle a organisé une réunion virtuelle des Wisconsin Women For Biden. L’événement portait sur la garde des enfants, les écarts de rémunération et les droits reproductifs.

Elle a dit: « Je suis ici aujourd’hui parce que j’adore mon père, mais je crois aussi profondément qu’il a le caractère et la vision pour diriger ce pays. »

De plus, elle a dit au groupe:

« Quand je dis que je suis prêt pour une présidence Biden, ce n’est pas seulement parce que je pense que mon père est la meilleure personne. Avec mon père comme président, il nous aidera à résoudre certains des grands défis de notre génération … Et il a l’empathie et le courage de nous aider à lutter contre les disparités raciales et économiques qui minent toutes les communautés … Ne vous y trompez pas, les femmes décideront de cette élection. Les femmes de couleur décideront de cette élection.

Elle a récemment parlé de la nuit où Joe Biden a gagné et a commenté les émeutes du Capitole.

Biden a révélé qu’elle était avec son père la nuit où il a appris qu’il avait remporté les élections de 2020.

« C’était un peu angoissant, je veux dire, ça a duré des jours », a-t-elle dit. « Quand nous avons finalement eu la nouvelle, je faisais une sieste, et tout d’un coup, j’entends des cris en bas et j’ai sauté et j’ai couru en bas, et c’est à ce moment-là, vous savez, que nous avions gagné la Pennsylvanie. »

Dans la même interview, le créateur de vêtements de 39 ans a pesé sur les émeutes de Captiol qui ont eu lieu à Washington, DC le 6 janvier.

« Voir ce qui s’est réellement passé … voir ce qui se passait … Je veux dire, c’était vraiment horrible », a-t-elle dit.

« La violence m’attriste profondément. Et cela cause tellement de traumatismes », a ajouté Biden à propos de la foule pro-Trump qui a envahi le Capitole.

Elle a également admis qu’elle était préoccupée par la sécurité de son père avant le jour de l’inauguration en raison des émeutes.

« Je pense que toute personne que vous connaissez que vous aimez et qui est menacée, oui, vous vous inquiétez », a répondu Ashley à la question de Jenna Bush Hager si elle avait « peur pour la sécurité de ses proches ».

« Cependant, les services secrets sont incroyables », a ajouté Biden.

En espérant une journée d’inauguration en toute sécurité.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en juillet 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.