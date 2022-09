Qui est Arden Cho, le protagoniste de Race to Success de Netflix

Netflix

Course au succès Il est arrivé sur Netflix il y a moins d’un mois et il fait déjà fureur. Mais qui est son protagoniste ? Rencontrez Arden Cho.

©NetflixArden Cho

Les séries avec des acteurs ou actrices coréens sont devenues la dernière tendance sur Netflix car elles fonctionnent toujours. Tel est le cas de Woo, un avocat hors norme Soit course au succès, arrivé sur la plateforme il y a quelques jours à peine. C’était le 26 août dernier, il y a moins d’un mois, lorsque cette fiction a atteint le géant du streaming et est devenue une grande rage. Son intrigue passionnante et engageante a captivé des milliers de téléspectateurs.

Ceci est dû au fait course au succès suivre la vie de Ingrid Yun, une Coréenne d’origine américaine devenue la première avocate de sa famille. C’est pourquoi il subit la pression d’exceller dans le cabinet d’avocats à l’ancienne Parsons Valentine. Cependant, malgré les mauvais traitements dus au caractère conservateur de sa carrière, grâce au soutien de ses amis et à son courage, la protagoniste fait face aux défis de son travail.

En fait, elle en arrive à un point tel qu’elle parvient à briser les barrières et à devenir associée du cabinet. Pourtant, au milieu de son course au succès, la grande question est de savoir s’il reste une place pour l’amour parmi tant d’ambition. C’est ce qui marque l’intrigue de la série et qui fait la différence avec son histoire de dépassement. C’est pourquoi la bande a fait sensation parmi les fans. De même, il y a aussi le fait que l’actrice principale a reçu tous les applaudissements.

Il s’agit de Arden Cho, qui joue Ingrid Yun et a ému avec son travail impressionnant. Ainsi, de spoilersnous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet et dans quelles autres séries vous pouvez en profiter Netflix. La rencontrer.

Qui est Arden Cho :

Né le 16 août 1991, Arden Cho est une actrice, auteur-compositeur-interprète et mannequin américaine.. A seulement 37 ans, l’interprète et propriétaire d’un respectable profil bas, a participé à plusieurs séries qui ont fait fureur. Bien que sa plus grande renommée ait été atteinte après avoir participé à loup adolescent. Dans cette production de six saisons, il a donné vie Kira Yukimura où il a gagné la reconnaissance du public mondial.

Cependant, la vérité est qu’il faisait également partie de fictions telles que Chicago Méditerranée donner vie à Emilie Choy. Sans aucun doute, une carrière avec laquelle il ne cesse de grandir puisqu’après ces personnages relativement secondaires il est arrivé au premier rôle avec cette nouvelle fiction. En fait, il est prévu son retour sur Netflix avec une deuxième saison de course au succès qui n’est pas encore confirmé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂