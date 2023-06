Qui est Annie González ? : Elle joue la femme de Richard Montañez dans Flamin Hot

Étoile+

L’actrice a volé la vedette dans le film Star+ et c’est pourquoi on vous dit tout sur elle.



© @searchlightpictures.On vous dit tout sur l’actrice du moment.

Le film Flamin’ Hot : la saveur qui a changé l’histoire réussit en grand comme la plus regardée sur Star+ donc tout le monde veut en savoir plus sur elle en particulier, qui est annie gonzalez, qui joue le rôle de la femme de Richard MontañezNul doute que nous vous répondrons ensuite.

Qui est Annie Gonzalez ?

Annie González est une actrice américaine devenue célèbre pour ses rôles dans Gentefied, Vida et Shameless.Bien que maintenant tout le monde la place pour jouer Judy, la femme de Richard Montañez dans le film Flamin’ Hot : La saveur qui a changé l’histoire.

Où et quand est née Annie González ?

L’actrice est née à East Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Bien que dans un fait curieux, il n’a pas révélé sa date de naissance, bien que l’on sache qu’il a 30 ans. L’interprète est la fille de Mexicains et a un frère et une sœur ; Curieusement, il est du signe du scorpion. En plus de cela, on sait qu’il a étudié l’histoire chicano à l’East Los Angeles College.

Comment s’est déroulée la carrière d’Annie González ?

La carrière de cette jeune actrice a commencé en 2003 lorsqu’elle est apparue dans la série télévisée Sans trace; D’autres apparitions qui lui ont donné de l’expérience devant les caméras ont été dans des productions telles que Beauty School, Ninja Cheerleaders et Je veux récupérer mon téléphone, mais ce n’est qu’en 2019 que sa grande percée arrivera.

Cette année-là, il apparaît dans la série télévisée Shameless mais son visage deviendra plus connu dans la série Netflix Gentefied, à partir de 2020.. D’autres productions dans lesquelles vous l’avez probablement vue ont été Once upon a time in Aztlan, Bucktown et The Edge of Her Mind Anthology: Her Movies Vol 1. Mais sa grande pause viendrait en 2023 avec la première de Flamin ‘Hot: La saveur qui a changé l’histoire.

De combien d’argent Annie Gonzalez dispose-t-elle ?

Bien que l’actrice n’ait pas divulgué officiellement sa valeur nette, des médias tels que Proyectando.com.ar Ils estiment qu’il atteint un million de dollars. en raison de ses performances dans les séries et les films déjà mentionnés.

Annie Gonzales a-t-elle un partenaire ?

À ce momentou l’actrice est célibataire et elle apprécie le succès retentissant de son rôle de Judy, mais si jamais sa situation émotionnelle change, soyez assuré que nous le signalerons ici sur SpoilerVIP.

