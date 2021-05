Qui est Ann Winblad? L’ex-petite amie et l’arrangement de Bill Gates approuvés par Melinda

Au milieu du divorce de Bill et Melinda Gates, on en révèle davantage sur l’ex-petite amie de Gates, Ann Winblad, avec qui il a maintenu une relation étroite au fil des ans.

Les spéculations sur la relation étroite de Gates avec son ex ont refait surface après la révélation choquante selon laquelle Melinda et lui allaient se séparer après 27 ans de mariage.

Le couple a publié une déclaration commune disant qu’ils « ne croient plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie. »

Les documents judiciaires ont montré que Melinda a demandé le divorce et a déclaré dans la pétition que leur mariage était «irrémédiablement rompu».

Maintenant, alors que les gens essaient de donner un sens à la scission surprenante du couple, d’anciennes citations et interviews du fondateur de Microsoft ont refait surface. Ses commentaires révèlent une relation étroite avec l’ancienne petite amie Winblad, avec qui il a passé des vacances tout au long de son mariage avec Melinda.

Qui est l’ex-petite amie de Bill Gates, Ann Winblad?

Ann Winblad, l’ex-petite amie avec qui Bill Gates serait resté proche – peut-être un peu trop proche – des décennies après leur rupture, est une entrepreneure technologique et capital-risqueur du Minnesota qui s’est une fois décrite comme une « 5 pieds 2,75 pouces, 105- livre de la convivialité du pays du nord. «

Photo: Frédéric Legrand, COMEO / Shutterstock.com

Voici tout ce que vous devez savoir sur Winblad, sa relation avec Bill Gates et l’arrangement entre eux que Melinda Gates aurait approuvé.

Winblad, a grandi dans la petite ville de Red Wing, MN, à 40 km au sud des villes jumelles.

Aînée de cinq enfants, elle a obtenu une bourse pour fréquenter le College of St. Catherine à St. Paul, où elle a étudié les mathématiques et l’administration des affaires avant d’obtenir sa maîtrise en économie internationale et en éducation de l’Université de St. Thomas.

Bill Gates et Ann Winblad sont sortis ensemble dans les années 1980.

Gates et Winblad datent de 1984 à 1987, après s’être rencontrés lors d’une conférence informatique juste avant que Microsoft ne devienne public.

Dans une interview accordée à Time Magazine en 1997, Gates a révélé que, lorsqu’ils sortaient ensemble, le couple jet-set avait l’habitude d’aller à des rendez-vous virtuels sur leurs téléphones portables, et qu’ils aimaient voyager ensemble dans des endroits aussi proches que Santa Barbara et aussi loin que Brésil et Afrique.

En 1987, le couple s’est séparé parce que Winblad, maintenant âgé de 70 ans et cinq ans plus âgé que Gates, était prêt pour le mariage et les enfants avant lui.

Melinda avait rejoint Microsoft en tant que chef de produit la même année.

La rupture de l’ancien couple et les mariages qui ont suivi ne les ont pas empêchés de rester amis.

Gates a même appelé son ex-petite amie pour lui demander son approbation avant de proposer à Melinda, ce que Winblad a accordé.

« J’ai dit qu’elle serait un bon match pour lui parce qu’elle avait de l’endurance intellectuelle », a déclaré Winblad.

Gates et Winblad sont partis en vacances ensemble, même après le mariage de Bill et Melinda.

Le magnat de la technologie a également révélé qu’il avait conclu un accord avec sa nouvelle épouse Melinda qu’il serait en mesure de maintenir sa tradition de vacances avec Winblad.

«Chaque printemps», explique l’article, «comme ils le font depuis plus d’une décennie, Gates passe un long week-end avec Winblad dans son cottage de plage sur les Outer Banks de Caroline du Nord, où ils font du buggy, du deltaplane et de la marche. la plage. »

« Nous pouvons jouer au putt-putt tout en discutant de la biotechnologie », a déclaré Gates à l’époque.

Winblad a élargi en disant: «Nous partageons nos pensées sur le monde et nous-mêmes … Et nous nous émerveillons de la façon dont, en tant que jeunes surperformants, nous avons commencé une grande aventure en marge d’une industrie peu connue et cela nous a atterri au centre. d’un univers étonnant. «

Comme Bill et Melinda Gates, Winblad travaille dans l’industrie du logiciel.

Winblad est une figure à succès dans le monde de la technologie à part entière.

Elle a occupé plusieurs postes impressionnants dans la Silicon Valley, notamment en tant que directrice de sociétés telles que Central Point Software, Hyperion, Net Perceptions, The Knot et Marketwire.

En 1976, l’entrepreneur en logiciels a cofondé la société de logiciels comptables Open Systems Inc. avec un investissement de 500 €. Elle a ensuite vendu la société pour plus de 15 millions de dollars en 1998.

On peut souvent voir Winblad offrir son analyse financière sur CNBC, et elle a donné plusieurs Ted Talks, comme celui de 2012 intitulé «Talent in the post-internet age».

Il n’est pas étonnant qu’elle et Gates se soient liés si étroitement au fil des décennies.

Certaines sources estiment que la valeur nette de Winblad est de 15 millions de dollars en se basant uniquement sur la vente de sa société, mais comme elle est une personnalité si privée, ce chiffre est difficile à confirmer.

Elle est actuellement répertoriée en tant que directrice générale et associée fondatrice de Hummer Winblad Venture Partners, la première société de capital-risque entièrement axée sur les logiciels.

Qui est le mari d’Ann Winblad?

Winblad est marié à Edward Alex Kline, qui passe par Alex. Kline est le frère cadet de l’acteur Kevin Kline.

Winblad et Kline se sont mariés en 2015 et ne partagent aucun enfant biologique. Kline, cependant, a des enfants adultes issus d’une relation précédente.

Kline est un enquêteur privé qui dirige sa propre entreprise, Alex Kline Investigation and Research Service.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.