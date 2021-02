Qui est Andy Jassy, ​​l’homme qui remplacera le numéro un d’Amazon Jeff Bezos

D’ici la fin de l’année, le multimillionnaire Jeff Bezos ne sera plus à la tête d’Amazon, le géant du commerce électronique qu’il a fondé il y a 27 ans. Le tournant était anticipé ces dernières heures, même si le changement au sommet du groupe n’aura lieu qu’au troisième trimestre 2021; au lieu de Bezos, le rôle de PDG sera assumé par Andy Jassy, qui au sein d’Amazon occupe actuellement la position la plus élevée dans la division lucrative Amazon Web Services.

Qui est Andy Jassy

Andrew Jassy, ​​qui a récemment eu 53 ans, est chez Amazon depuis presque le début: fraîchement sorti de son diplôme de la Harvard Business School, il a rejoint le groupe en 1997 alors que l’activité principale de Jeff Bezos était encore la vente en ligne de livres et que l’opposant dans la ligne de mire était la chaîne de librairies Barnes & Noble. Le rôle principal qu’il a joué au sein de l’entreprise est le même grâce auquel il deviendra le numéro un absolu: Jassy était en fait l’un des fondateurs – assumant la direction dès le départ – de la division Services Web d’Amazon. L’entreprise offre des services de cloud computing, stockage, base de données, distribution de contenu et bien plus encore; il s’adresse à des millions d’entreprises et d’individus à travers la planète et forme l’échafaudage numérique et principalement invisible des sites Web, des applications, des services et des appareils connectés à Internet.

L’importance d’Amazon Web Services

Les AWS sont l’une des poules qui ont pondu les œufs d’or du géant de Seattle: ils ont clôturé 2020 avec un gain net de 13,5 milliards de dollars, qui représentent près des deux tiers des bénéfices confisqués par toutes les entreprises opérant dans le secteur. Et le secteur n’est certainement pas présidé par de petites entreprises: de Google à Microsoft et d’IBM à Oracle, chacun de ces géants s’intéresse à une tranche de marché qui, à l’avenir, ne peut que générer des bénéfices toujours plus importants. Les services proposés représentent le cerveau de tout ce qui est numérique qui peut être atteint en ligne – des réseaux sociaux aux plates-formes de messagerie, en passant par les services de streaming vidéo, les applications pour smartphones, les ordinateurs et les téléviseurs intelligents, les produits basés sur l’intelligence artificielle et bien plus encore.

La transition au PDG

En bref, Jassy a été en mesure de mener AWS à une position de leader absolu dans un environnement crucial et concurrentiel. La conviction de Bezos est que ses compétences sont suffisantes pour maintenir la compétitivité d’Amazon dans les années à venir, mais le choix pourrait souligner précisément l’intention du numéro un actuel de parier. de plus en plus sur la croissance du secteur du cloud, qui lors de la fondation du groupe était considéré comme un accessoire. C’est ce sur quoi s’interrogent observateurs et analystes: cependant, les premières réponses n’arriveront que dans quelques mois, lorsque le nouveau PDG prendra ses fonctions.

