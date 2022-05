Qui est Amelia Dimoldenberg ? Petit ami, Instagram et faits saillants

Connue pour ses interviews maladroitement sarcastiques, Amelia Dimoldenberg est une journaliste et présentatrice britannique, surtout connue pour sa série YouTube ‘Rendez-vous chez le poulet’où elle interviewe des artistes grime et des rappeurs dans des magasins de poulet frit à travers Londres.

La valeur nette de Dimoldenberg est actuellement estimée à 605 000 € selon Le soleilmais cela est susceptible d’augmenter en raison de sa production de contenu viral et d’un public très engagé.

Sa série « Chicken Shop Date » où elle interviewe des artistes musicaux, en particulier du grime, s’est avérée être un énorme succès, gagnant des millions de vues par épisode publié. Le premier invité à apparaître dans la série était MC Ghetts, et depuis lors, elle a interviewé des stars telles que Ed Sheeran, Jade Thirwall de Little Mix, Aitch et bien d’autres.