Qui est Amanda Hirsch ? Détails sur le créateur de NotSkinnyButNotFat

Le Kardashians Kommentator préféré de tous a finalement obtenu une interview avec nul autre que Kim Kardashian elle-même dans l’épisode de cette semaine du podcast « Not Skinny But Not Fat ».

Kardashian a parlé de sa première rencontre avec Pete Davidson et du « zing » qu’elle a ressenti lors du baiser « SNL » à l’écran.

Elle a parlé de son enthousiasme à l’idée de renommer ses marques KKW et a discuté du prochain spectacle Hulu de sa famille dans une interview tant attendue pour les fans du fondateur de SKIMS et Not Skinny But Not Fat.

L’animatrice de l’émission, Amanda Hirsch, gère également le compte Instagram populaire du même nom et est depuis longtemps une source incontournable pour les fans qui cherchent à suivre les mouvements de Kardashian.

Hirsch était même présent sur le tapis rouge de la première de « The Kardashians » à Hulu pour suivre la célèbre famille en personne.

Alors, qui est la femme derrière le compte Instagram populaire et parfois controversé ?

Qui est Amanda Hirsch de notskinnybutnotfat ?

Amanda Hirsch est une sorte d’analyste de la culture pop, qui gère un compte Instagram avec plus de 500 000 abonnés qui publient régulièrement des potins sur les célébrités.

Hirsch elle-même dit qu’elle « partage littéralement ses opinions et fournit des commentaires ».

Amanda Hirsch est basée à New York.

Elle a grandi dans une banlieue de New York et s’est spécialisée en communication à Ithaca College.

Après l’université, elle s’est rendue en Israël où elle a rencontré son mari Yaron Weiss – que ses partisans connaîtront mieux sous le nom de « Husb ».

Le couple y a vécu pendant cinq ans avant de retourner à New York où Hirsch a brièvement essayé, et finalement abandonné, une carrière dans l’écriture.

@notskinnybutnotfat a commencé en 2016.

Au début, le récit était principalement axé sur les mèmes sur la culture de l’alimentation et l’humour d’autodérision.

Aujourd’hui, la femme de 33 ans dit qu’elle ne choisirait pas le même nom d’utilisateur et que son compte est passé des mèmes alimentaires aux potins de célébrités – avec l’apparition occasionnelle de son fils, Noah.

Au fur et à mesure que ses partisans ont grandi, le succès de Hirsch a également augmenté. Elle publie maintenant des publications sponsorisées occasionnelles, monétisant son contenu.

Elle a un podcast populaire qui a présenté des invités de Sarah Hyland à LaLa Kent.

Amanda Hirsch a été en partie responsable de la diffusion des principaux potins de célébrités.

Hirsch a joué un rôle dans le partage de DM prétendument envoyés par l’acteur Armie Hammer dans lesquels il a relayé des fantasmes sexuels, notamment des abus et du cannibalisme.

Elle a été contactée par le New York Times pour commenter la théorie virale selon laquelle Hilaria Baldwin simulait son accent espagnol après que Hirsch en ait parlé sur son Instagram.

Elle reste même en contact avec des célébrités comme Sophie Turner, lui offrant des conseils pour éloigner l’attention des médias de sa fille.

Elle a cependant des haineux de célébrités. Hirsch dit qu’elle est maintenant bloquée par l’ex-femme d’Alec Baldwin et Travis Barker, Shanna Moakler.

Même certains des Kardashians suivent pas maigres mais pas gros.

Hirsch est maintenant avec la foule qu’elle commente. Kim Kardashian la suit. Kourtney l’a fait une fois mais ne le fait plus.

Dans la récente interview en podcast de Hirsch avec Kim, la fondatrice de SKIMS a déclaré qu’elle suivait son compte depuis sa finsta depuis un certain temps.

La popularité de Hirsch devrait continuer maintenant que Kim s’est assise avec elle. Et si les événements récents se poursuivent, Hirsch deviendra probablement une source vitale pour encore plus de potins sur les célébrités.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.