Qui est Amaia Aberasturi, la star de Welcome to Eden, et comment s’est-elle fait connaître ?

L’actrice espagnole est passée d’inconnue à devenir une figure de Netflix. C’est ainsi que le géant du streaming l’a choisie pour la série avec Belinda et Amaia Salamanca.

©NetflixAmaia Aberasturi, protagoniste de Welcome to Eden.

Une nouvelle série pour adolescents attire tous les regards Netflix. Il s’agit de bienvenue à l’éden, la fiction espagnole créée par Joaquín Górriz et Guillermo López Sánchez. L’ajout de chiffres comme Bélinda à son casting a rapidement fait du show l’un des plus attendus de l’année, il n’a donc pas fallu longtemps pour grimper dans les tendances. Mais qui a retenu l’attention, c’est une actrice peu connue internationalement : Amaia Aberasturi.

Un groupe de jeunes est invité à une fête exclusive sur une île isolée. donc ça commence bienvenue à l’éden, indiquant clairement qu’il s’agit d’une histoire moderne et qu’elle aborde plus que des problèmes actuels. Cependant, l’intrigue change de ton quand peu à peu ils découvrent que ce paradis tentant cache en réalité de dangereux secrets et pièges. L’une des adolescentes qui s’immerge dans cette expérience est Zoarôle de l’actrice espagnole peu connue.

Qui est exactement Amaia Aberasturi ? Bien qu’il soit reconnu en Espagne, la vérité est que son travail n’était pas connu en Amérique latine jusqu’à cette série. Si vous vous demandez comment il est devenu célèbre, voici la réponse ! Né en 1997, au Pays basque, l’artiste de 25 ans a été attiré par le théâtre dès son plus jeune âge. C’est que, même si elle était très timide, le travail devant les caméras ne lui coûtait jamais trop cher.

En ce sens, avec seulement 13 ans, il a commencé à participer à différentes productions. Le premier était le film Punisseurs et depuis les papiers sont arrivés tout seuls : Les orphelins, Vitoria, 3 mars, Víctor Ros, Raconte-moi comment c’est arrivé, Hospital Valle Norte Oui 45 tours. Mais quand en 2020 le monde a pris une tournure inattendue, tout comme la carrière d’Amaia Aberasturi avec un personnage qui allait changer sa vie.

Sa performance en tant qu’Ana dans le film coven, réalisé par Pablo Agüero, lui a fait faire le grand saut vers la gloire et l’a propulsée comme jamais auparavant dans sa carrière. En 2021, son travail sur la bande lui vaut des nominations pour les prix Goya et les prix Feroz comme meilleure actrice principale. Le géant du streaming n’a pas tardé à apparaître: elle a été convoquée pour jouer bienvenue à l’édenc’est aujourd’hui un succès sur Netflix et ses Deuxième Saison est déjà confirmée.

