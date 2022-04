Qui est Álvarez dans la saison 6 de « Better Call Saul »

Le troisième épisode de sixième et dernière saison de « Better Call Saul » je sais Première le lundi 25 avril 2022 et a présenté Nacho toujours en fuite et contraint de choisir où se trouve son allégeance. De plus, Jimmy a dû décider s’il voulait rester un « ami du cartel » après que sa réputation ait été remise en question.

Mais sans doute l’une des choses qui a le plus retenu l’attention des fans du spin-off de « Breaking Bad» est la mention d’un nouveau personnage. Il s’agit d’Álvarez qui, selon Nacho Varga, est à l’origine de la tentative d’assassinat de Lalo Salamanca.

Dans ‘Rock and Hard Place’ (6×03), avant son destin malheureux, Nacho révèle à tort que depuis des années, il travaille secrètement avec un nommé Álvarez pour détruire les Salamancas. Avec cela, il absout Gus Fring de tout blâme.

En fait, lorsque les Salamancas ont posé des questions sur la possibilité que Gus soit impliqué, Nacho a déclaré: « Le? Pensez-vous que le… Chicken Man? Quelle blague. Alvarez me paie depuis des années, des années. Mais tu sais quoi? Je l’aurais fait gratuitement parce que je déteste chacun d’entre vous putain de psychopathes”.

Nacho Varga dans le troisième chapitre de la dernière saison de « Better Call Saul » (Photo : AMC)

QUI EST ÁLVAREZ DANS « MIEUX APPELER SAUL » ?

D’après l’histoire racontée par Nacho dans le troisième épisode de la dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul”, Álvarez est le patron d’un cartel au Pérou connu sous le nom de Los Odios. Mais ledit personnage n’apparaissait pas ou était mentionné dans « Breaking Bad» et dans son spin-off.

Bien que cette version soit crédible, surtout compte tenu du nombre d’ennemis des Salamanques. Par conséquent, Los Odios pourrait être une autre organisation rivale du cartel qui n’avait pas été présentée auparavant, mais qui pourrait réapparaître.

Cependant, il est également possible que ni Álvarez ni Los Odios n’existent et que tout soit une invention de Gus et Mike afin que les Salamancas ne découvrent pas que Fring a tenté d’assassiner Lalo.

Enfin, Nacho assume tout le blâme et en paie le prix. Non sans leur avoir d’abord crié au visage la haine qu’il a pour les Salamanques. De plus, il confirme qu’il a échangé les médicaments d’Hector qui l’ont rendu paralysé.