Qui est Alabama Barker? Détails sur la fille de Travis Barker avec Shanna Moakler

Alabama Barker, fille du batteur de Blink 182 Travis Barker, a récemment fait la une des journaux après avoir critiqué sa mère pour son absence.

L’Alabama semble en avoir assez de sa mère, Shanna Moakler, commentant la relation de papa Travis avec Kourtney Kardashian.

Qui est la fille de Travis Barker, Alabama Barker?

L’Alabama, que beaucoup d’entre nous n’ont pas vue depuis qu’elle était bébé sur «Meet The Barkers», se fait maintenant un nom sur les médias sociaux, aidée en partie par l’attention retrouvée de la relation de son père avec Kourtney Kardashian.

Elle est née le 24 décembre 2005, ce qui fait d’elle 15 ans et un Capricorne.

Elle semble être très proche de son père, faisant même des relookings amusants sur Instagram avec son célèbre père.

Dans la capture d’écran partagée par l’Alabama, maman Moakler a fustigé la «sexualisation» de sa fille adolescente, blâmant son ex, qui, selon elle, contrôle les comptes de médias sociaux de l’adolescente.

«Comment un père lui permet-il d’agir ainsi?» Moakler a écrit.

Cependant, l’Alabama a déclaré plus tard qu’elle était «majeure» et que Travis ne tenait pas ses comptes.

Travis était auparavant venu à la défense de sa fille en 2019 lorsqu’il avait critiqué le batteur d’Echosmith, Graham Sierota, pour avoir envoyé des messages à l’Alabama et l’avoir invitée à une fête chez lui quand elle avait 13 ans et il avait 20 ans.

Travis a dit qu’il était «dégoûté» et a qualifié les messages de «prédateurs».

Graham s’est excusé plus tard et a déclaré qu’il ne connaissait pas l’âge de l’Alabama.

Alabama Barker est également une star de TikTok.

L’Alabama s’est fait un nom sur les réseaux sociaux et a rassemblé 1,1 million d’abonnés sur TikTok.

Elle partage souvent des vidéos montrant son style et ses mouvements de danse ou s’amusant avec des amis – et elle publie même une apparition occasionnelle de Kourtney Kardashian.

Alabama Barker est le meilleur ami de la sœur de Jordyn Woods.

Le monde est petit mais Calabasas doit l’être encore plus, car l’Alabama est lié au clan Kardashian à plus d’un titre.

Elle publie souvent des photos avec sa meilleure amie, Jodie Woods.

Jodie est la sœur cadette de l’ex-meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods, qui a tristement embrassé le bébé papa de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, entraînant des retombées catastrophiques.

De qui porte le nom d’Alabama Barker?

Alabama, dont le nom complet est Alabama Luella Barker, a été nommé d’après l’un des personnages principaux du film de 1993, «True Romance».

Sa mère a révélé que sa fille portait le nom du personnage de Patricia Arquette dans le film – alors qu’elle critiquait, bien sûr, la relation entre Travis et Kourtney.

«Le film, ‘True Romance’, sur lequel j’ai l’impression qu’ils se sont liés était le thème de notre mariage. Notre fille porte le nom du personnage du film», a-t-elle déclaré. «Des trucs comme ça … Je pense juste C’est étrange »

L’Alabama semble être proche de Kourtney Kardashian.

L’Alabama semble approuver la relation de son père avec Kourtney. Travis et Kourtney sont des amis de la famille de longue date dont les enfants sont ensemble depuis des années.

Elle a partagé des images avec Kourtney pendant que les familles étaient en voyage de ski ensemble, ainsi qu’un TikTok mettant en vedette les trois enfants de Kourtney.

Même sa mère a pris une pause dans la critique de la nouvelle relation de son ex pour complimenter la relation de Kourtney avec ses enfants.

«Mes enfants semblent vraiment l’apprécier ainsi que sa famille, c’est donc la clé», a déclaré Moakler. «Tant qu’elle est bonne avec mes enfants, c’est vraiment tout ce qui me tient à cœur.»

L’Alabama est le plus jeune de deux frères et sœurs.

Son frère aîné, Landon Barker, a 17 ans et est un musicien en herbe comme son père.

Elle a également une demi-sœur aînée, Atiana De La Hoya, issue de la relation de sa mère avec le boxeur Oscar De La Hoya.

Atiana semble être restée proche de son beau-père, Travis, même après sa séparation de Shanna. Elle est toujours en vacances avec lui et ses frères et sœurs et lui a même rendu hommage à l’occasion de la fête des pères.

De quoi parlait le drame récent entre Alabama Barker et maman Shanna Moakler?

Dans l’histoire bouleversante d’Instagram mentionnée ci-dessus, l’Alabama a fermé les gens qui appellent Shanna une «maman incroyable» et semble prétendre que Travis était principalement seul à élever ses enfants.

L’Alabama a pris pour cible sa mère après que Shanna ait fait une série d’allégations contre son ex-mari Travis en envoyant un message à quelqu’un.

Dans les messages de capture d’écran prétendument envoyés par Shanna, elle a également écrit qu’elle « a quitté Travis parce qu’il était émotionnellement violent » et a affirmé qu’il essayait délibérément de l’éloigner de leurs enfants.

En partageant les affirmations de Shanna sur son histoire, l’Alabama a ajouté ses propres commentaires.

« Tout le monde pense que ma mère est incroyable. Matthew n’est rien mais horrible pour elle. Non seulement cela, mais il la trompe », a-t-elle écrit en référence au petit ami de sa mère, Matthew Rondeau.

«Ma mère n’a jamais été complètement de ma vie. Pouvez-vous arrêter de la peindre comme une maman incroyable? Vos mamans ont-elles demandé à vous voir le jour de la fête des mères? Parce que le mien ne l’a pas fait.

Plus tard, l’Alabama a également publié un TikTok et a écrit: «J’ai aussi coupé ma famille. Ils te font le plus sale.

Travis Barker est-il sorti avec Kim Kardashian?

Shanna a également écrit: «J’ai divorcé de Travis parce que je l’ai surpris en train d’avoir une liaison avec Kim! Maintenant, il est amoureux de sa sœur. Tout est dégoûtant. Je ne suis pas le méchant! «

Travis et Shanna ont finalisé leur divorce en 2008 après plusieurs années d’un mariage récurrent.

Il va sans dire que l’Alabama n’a pas abordé cette affirmation particulière, qui est peut-être la plus curieuse de toutes compte tenu de l’état actuel de la relation de Travis.

Dans ses mémoires de 2015, Travis a déclaré que lui et Kim Kardashian étaient allés à plusieurs dates après la dissolution de son mariage, mais rien de plus.

Cependant, une source proche de Kim a diminué ces affirmations cette semaine, en disant: « Travis et Kim n’ont jamais eu de relation amoureuse » et que « Ils étaient des amis qui se sont rencontrés via Paris Hilton et c’est aussi ainsi que Kourtney et Travis ont été présentés. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.