Qui est Adriana Salas, l’actrice qui joue Eva dans « Retour dans le quartier »

Si vous faites partie de ceux qui sont devenus accros « Retour dans le quartier”(DVAB) et regardez la série tous les jours, sûrement l’apparition d’un personnage qui a disparu Sans laisser de trace, il vous a surpris dans ce quatrième volet. On parle d’Eva Morales, qui est apparue devant Pancho Gutiérrez alors qu’il réfléchissait sérieusement à son avenir sentimental.

PLUS D’INFORMATIONS : Pourquoi Santiago Suárez n’apparaît plus dans « Retour au quartier » en tant que Beto Ganoza

Tout s’est passé lorsque le guachiman du quartier de San José analysait la chance que Coco avait eu d’avoir trouvé Fanny. « Il l’a pris avec la foire parce qu’à son âge il n’a plus grand-chose à offrir à mon petit frère ; au lieu de cela, je suis gracieux, j’espère juste que je ne serai pas aussi tué qu’il l’était à son âge. Je pense que je dois déjà m’installer avec quelqu’un qui s’occupe de moi, qui m’aime et ne me juge pas, quelqu’un comme Tristana. Tenir! Pourquoi quelqu’un comme Tristana et pas elle ? », il a déclaré.

Dès qu’il a fini de prononcer ces mots, il écoute une femme lui parler : « Jésus, Marie et Joseph, mais qu’est-ce qui t’est arrivé gamin? » le voyant dans un fauteuil roulant et il, étonné, parvient seulement à demander : « Eve? », aussitôt la jeune femme lui demande : « Je t’ai manqué? », tandis que Pancho est sans voix et la regarde avec enthousiasme.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé aux acteurs qui ont joué Julio Ganoza dans les premières saisons

En raison de l’agitation provoquée par le retour de la fille, qui a maintenant un accent espagnol, nous vous dirons qui est Adriana Salas, l’actrice derrière ce personnage apparu dans les saisons 2 et 3, et elle est de retour.

L’actrice en tant qu’Eva, mieux connue sous le nom d' »Anchois ». (Photo: Amérique TV)

QUI EST ADRIANA SALAS ?

Talentueuse comme sa soeur

Adriana Salas est une comédienne talentueuse qui a 24 ans, elle est la sœur cadette de l’acteur Natalia Salas, avec qui elle a neuf ans d’écart et de qui elle a appris tout ce qui touche au monde du théâtre, mais comment elle voulait réussir dans l’industrie a étudié au Theatre Club.

Les sœurs Salas à l’époque où elles ont travaillé ensemble sur la série télévisée. (Photo: Amérique TV)

Son premier rôle

Elle a eu sa première participation au petit écran par hasard lorsque sa sœur jouait dans le feuilleton « Graffiti » en 1996. Il s’avère que depuis les premières scènes étaient dans la jungle et Natalia n’avait personne avec qui la laisser parce qu’elle était peu, elle l’emmenait avec elle.

« La plus âgée devait faire le casting et elle est entrée pour enregistrer de face. Il y a plusieurs années, il fallait quelqu’un pour me jouer, mais quand j’étais petit et que je voyais ma sœur si semblable, ils lui ont demandé de jouer mon rôle, jouant huit ans, alors qu’elle avait 10 ans. Adriana est invitée à pleurer, et je l’ai fait c’est difficile pour moi, mais elle a commencé et ne s’est pas arrêtée, elle ressemblait à Maria Magdalena », a déclaré sa sœur aînée.

Depuis qu’elle était petite, elle sentait que sa passion était d’agir. (Photo : Adriana Salas / Instagram)

« Venez danser la quinceañera »

Après cela, il a eu plus d’exposition avec «Ven baila quinceañera» (2015-2018) donnant vie à Jazmín Paredes Rojas lors de la deuxième saison. À 21 ans, il apparaît dans sa première publicité pour Campomar.

Sur ses réseaux sociaux, l’actrice raconte ce qu’elle fait. (Photo : Adriana Salas / Instagram)

« Né pour moi »

En 2018, elle a été appelée à participer à un court métrage intitulé « Born for me », où elle avait le rôle de Camila.

La jeune femme est photogénique et compte un grand nombre de followers sur ses réseaux sociaux. (Photo : Adriana Salas / Instagram)

« Retour au quartier »

Mais sans aucun doute, son rôle d’Eva Morales dans « Retour au quartier » est l’un des plus mémorables des téléspectateurs lors de sa parution respectivement en 2018 et 2019, deuxième et troisième volets, et maintenant elle revient déterminée à reconquérir Pancho Gutiérrez.

Elle a dit qu’elle était allée au gymnase, mais pas précisément pour réduire les mesures, mais pour les augmenter, même si elle a l’air spectaculaire. (Photo : Adriana Salas / Instagram)

« La rose de Guadalupe Pérou »

Puis elle a participé à « La rosa de Guadalupe Perú » dans le chapitre « Emo monstrillo », où elle incarne Emilia, une fille qui depuis toute petite a été victime de ridicule et de marginalisation à cause d’une marque sur son visage.

Il aime publier les voyages qu’il fait. (Photo : Adriana Salas / Instagram)

Agir à l’étranger

Après avoir pris sa retraite de la DVAB, on apprend qu’il s’est rendu en Espagne lorsqu’un ami lui apprend qu’Ezequiel Tronconi, acteur, dramaturge et metteur en scène argentin, cherche des actrices dans la patrie. C’est ainsi qu’il a été encouragé à lui écrire et après l’avoir rencontré, il lui a proposé de travailler sur un projet intitulé « Cariñito », aux côtés des actrices Agustina Palma et Alba Rico. Elle a accepté.

L’affiche de l’oeuvre « Cariñito » enregistrée en Espagne. (Photo : Adriana Salas / Instagram)

Dans une conversation en direct qu’Adriana Salas a eue avec Tronconi, elle a déclaré que les premières répétitions se faisaient via zoom, et après un certain temps, elles se sont rencontrées à Madrid, où elles ont pu répéter en personne.