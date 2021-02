Qui devrait recevoir le vaccin Johnson & Johnson plutôt que les vaccins à ARNm?

Deux vaccins COVID-19 ont été approuvés pour une utilisation aux États-Unis, et un troisième, développé par

Johnson & Johnson a récemment soumis une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence, ce qui signifie qu’elle pourrait être disponible début mars.

Avec autant d’options, beaucoup de gens se demandent si la photo qu’ils obtiennent est importante.

La réponse courte est que vous devriez obtenir la photo qui vous est proposée, ont déclaré des experts à 45Secondes.fr. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains clichés pourraient mieux fonctionner pour différentes populations.

Le vaccin Johnson & Johnson avait une efficacité de 66% pour réduire les cas sévères et modérés de COVID-19, qui incluent soit deux symptômes légers, soit un symptôme plus grave, comme un faible taux d’oxygène dans le sang ou une augmentation de la fréquence respiratoire, 45Secondes.fr précédemment rapporté . En d’autres termes, les personnes vaccinées avec le vaccin J&J étaient trois fois moins susceptibles d’avoir un cas léger ou modéré de COVID-19 par rapport aux participants ayant reçu un placebo. Pendant ce temps, le vaccin Pfizer / BioNTech avait une efficacité de 95%, et le vaccin Moderna avait une efficacité de 94% pour prévenir le COVID-19 symptomatique, ce qui signifie tout test positif avec même un symptôme, même léger. On pense que les trois vaccins sont efficaces à 100% pour prévenir l’hospitalisation et les décès liés au COVID-19.

Mais alors que les schémas à deux doses Moderna et Pfizer semblent, sur papier, être plus efficaces, le vaccin Johnson & Johnson a un avantage car il ne nécessite pas de injection de suivi et il peut être conservé à la température ordinaire du réfrigérateur pendant des mois. , a déclaré le Dr Peter Gulick, professeur de médecine et spécialiste des maladies infectieuses au Michigan State University College of Osteopathic Medicine. Cela pourrait aider à faire vacciner davantage de personnes, en particulier celles qui ne reviendront peut-être pas pour un deuxième vaccin, ainsi que dans les endroits où l’accès est un problème, a-t-il déclaré.

Les exigences de stockage moins strictes de Johnson & Johnson pourraient être un avantage dans les zones rurales, a déclaré Gulick. « Ils peuvent être mis dans un réfrigérateur et y être stockés, alors que Moderna, et certainement Pfizer, ont besoin de températures beaucoup plus froides pour maintenir leur vaccin viable », a déclaré Gulick à 45Secondes.fr. « Le fait que vous puissiez facilement stocker [the Johnson & Johnson vaccine] dans un cabinet médical, une pharmacie, etc., pourrait le rendre plus accessible. »

Ce vaccin à injection unique pourrait également être meilleur pour les personnes qui pourraient avoir des difficultés à se rendre dans les hôpitaux ou les sites de vaccination de masse (en particulier celles qui sont à la maison ou au lit).

« Les gens ont un coup, mais il n’y a aucune garantie qu’ils puissent revenir pour le deuxième coup », a déclaré Gulick à 45Secondes.fr.

Avec la montée en puissance des nouvelles variantes de coronavirus, une protection vaut mieux que pas de protection. Parce qu’un vaccin à dose unique comme celui de Johnson & Johnson ne nécessite qu’un seul vaccin, le même nombre de doses peut aller deux fois plus loin qu’avec les autres vaccins, ce qui pourrait être meilleur pour contrôler la propagation du virus. Cependant, l’approvisionnement initial du vaccin J&J sera limité; la société avait initialement promis 12 millions de doses en mars, mais elle pourrait prendre du retard sur la production, selon le New York Times .

Le Dr William Lang, ancien médecin de la Maison Blanche et directeur médical de JobSiteCare, a déclaré à 45Secondes.fr que la moindre efficacité ne devrait pas dissuader les gens de se faire vacciner par Johnson & Johnson. Contrairement à Pfizer et Moderna, Johnson & Johnson a testé leur vaccin contre le Variante sud-africaine , qui s’est avéré échapper aux anticorps neutralisants, que le système immunitaire déploie pour empêcher le coronavirus d’infecter les cellules.

«L’efficacité inférieure rapportée peut être quelque peu réelle, mais elle peut également être fonction de tests dans un environnement légèrement différent en raison des variantes nouvellement en circulation», a déclaré Lang. «Si mon père de 88 ans ou moi on offrait J&J, je n’hésiterais pas à l’obtenir.

Compte tenu de l’émergence de variantes évitant les vaccins, comme les variantes sud-africaines et brésiliennes, il est nécessaire de réduire la propagation le plus rapidement possible pour réduire les chances d’évolution de nouvelles mutations, a déclaré Gulick.

D’un autre côté, les vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech, qui envoient de l’ARNm dans les cellules musculaires pour dire au corps de produire une réaction immunitaire contre la protéine de pointe du coronavirus, semblent avoir une efficacité plus élevée, a déclaré Lang.

Gulick a déclaré que les groupes à haut risque – tels que les personnes âgées, qui développent une réponse immunitaire moins robuste, et les personnes immunodéprimées – devraient être prioritaires pour les vaccins plus efficaces.

«J’irais probablement avec le vaccin à deux doses Moderna et Pfizer, au moins pour mes patients séropositifs. Mais si l’assurance ne couvre qu’une certaine dose, je leur dirais de leur donner parce que je voudrais juste que le vaccin soit leur bras », dit Gulick. « Mais je choisirais le vaccin à deux doses si j’avais la préférence. »

Avec le monde dépassant les 100 millions de cas de COVID-19, selon le Tableau de bord de l’Organisation mondiale de la santé , la plupart d’entre nous n’auront pas la chance de choisir: il est important de se faire vacciner.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.