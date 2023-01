Jonathan Islas a été le premier éliminé de la troisième saison de « La Maison des célébrités »Si tout n’est pas perdu pour l’acteur mexicain, qui pourrait revenir après le sortie surprenante d’un des concurrents. Après son passage dans le télé réalitéIl a avoué qui, selon lui, devrait être le vainqueur de cette édition.

Jonathan Christian Islas Porras, nom complet de l’interprète, a 41 ans et est connu pour avoir donné vie à Cristóbal León dans la telenovela « La impostora », ainsi que pour avoir participé à d’autres titres tels que « Flor salvaje » et « Bella Calamidades ».

Dans la deuxième saison du programme Telemundo, la gagnante était Ivonne Monteroqui a réussi à rester jusqu’au bout en raison de ses performances à domicile, de la relation qu’il entretenait avec ses coéquipiers et de son histoire de vie, qui a ému le public.

Pendant ce temps, la tranche 2023 vient de commencer, mais nous avons déjà eu le temps de connaître les candidats et de faire des prédictions sur qui pourraient être les finalistes. Jonathan Islas a fait la même chose après avoir quitté la téléréalité.

QUI DEVRAIT GAGNER « THE HOUSE OF FAMOUS 3″, SELON JONATHAN ISLAS ?

Dans une entretien avec Diario NY, Jonathan Islas a évoqué le malentendu qu’il a eu avec le Grupero King avant son départ de « The House of Famous 3 ». Cependant, ce qui est fait est fait et il a décidé d’essayer également de prédire un peu les événements qui viendront au programme.

Jonathan Islas dans le rôle de Mateo dans « The Devil’s Woman » (Photo : Jonathan Islas / Instagram)

D’après ce qu’il a pu voir de la compétition, si l’émission devait se terminer bientôt, il pense que le gagnant devrait être Arturo Carmona, qui est aussi un acteur mexicain, ainsi qu’un présentateur de télévision.

Pourquoi Jonathan Islas pense-t-il qu’Arturo Carmona devrait gagner « The House of Famous People 3 » ? Comme les autres membres du concours, le Mexicain pense que Carmona est le plus «humble et concentré”, ce qui sera très agréable au public.