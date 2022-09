Qui dans qui dans « Narcosantos », la nouvelle série coréenne de Netflix

Réalisé par Yoon Jong-bin, « Narcosantos » (« The Accidental Narco » en anglais) est une série Netflix sud-coréenne qui est basé sur de vrais événements et suit un homme d’affaires ordinaire qui est forcé de rejoindre une mission gouvernementale secrète pour capturer un baron de la drogue coréen opérant en Amérique du Sud.

Bien que ce soit quelque chose d’extrêmement dangereux, le protagoniste n’a pas d’autre choix pour le faire, puisque le capo l’a piégé alors que l’homme d’affaires tentait de faire fortune au Suriname.

« narcosantos« , Quoi sera diffusé le 9 septembre 2022 étoiles Ha Jung-woo, Hwang Jung-min, Jo Woo-jin, Parc Hae Soo et Yoo Yeon-seok, mais qui est qui dans la nouvelle série coréenne de Netflix?

QUI EST QUI DANS « NARCOSANTOS » ?

1. Ha Jung-woo est Kang In-gu

L’acteur, réalisateur, scénariste, producteur et artiste sud-coréen Ha Jung-woo incarnera Kang In-gu, un homme d’affaires civil coréen qui risque sa vie pour participer à l’opération du NIS.

Ha Jung-woo dans le rôle de Kang In-gu dans « Narcosantos » (Photo : Netflix)

2. Hwang Jung-min dans le rôle de Jeon Yo-hwan

Hwang Jung-min, qui a participé à « The Man Who Was Superman », « Ode to My Father » et « Above the Law », incarne Jeon Yo-hwan, un escroc et trafiquant de drogue qui est la cible du National Service Intelligence.

Hwang Jung-min dans le rôle de Jeon Yo-hwan dans « Narcosantos » (Photo : Netflix)

3. Jo Woo-jin dans le rôle de Byeon Ki-tae

Jo Woo-jin, qui est apparu dans « The King’s Doctor », « Goddess of Marriage », « Miss Korea », « Secret Door », « Chicago Typewriter », « Mr. Sunshine » et « Happiness », joue Byeon Ki-tae dans « narcosantos”. Il est le bras droit de Jeon Yo-hwan.

Jo Woo-jin dans le rôle de Byeon Ki-tae dans « Narcosantos » (Photo : Netflix)

4. Park Hae-soo dans le rôle de Choi Chang-ho

Park Hae-soo, connu pour son rôle de Kim Je-hyuk dans la série « Prison Playbook » et Cho Sang-woo dans la série à succès Netflix « le jeu du calmar», joue Choi Chang-ho, un agent qui tente d’arrêter Jeon.

Park Hae-soo dans le rôle de Choi Chang-ho dans « Narcosantos » (Photo : Netflix)

5. Yoo Yeon-seok dans le rôle de David Park

Dans « narcosantos», Yoo Yeon-seok, connu pour ses performances dans des films tels que « Re-encounter », « Architecture 101 », « A Werewolf Boy », « Whistle Blower », « Perfect Proposal » et « Mood of the Day », est David Parc.