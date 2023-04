Qui composent le Conseil des Ombres dans « The Mandalorian »

L’épisode 7 de la saison 3 de « The Mandalorian » a finalement révélé l’ampleur du pouvoir que l’Empire conserve après avoir soi-disant été vaincu. Dans la Série Disney+, les restes ils étaient beaucoup plus organisés qu’on ne le pensait auparavant et avaient même un Conseil fantôme qui menait des attaques sans attirer l’attention du gouvernement.

Le mercredi 12 avril, le Chapitre 23, intitulé « Les espions »où le retour de Moff Gideon a été confirmé et le fait que Elia Kane était un initié Empire. De plus, les forces de ce groupe malveillant faisaient semblant de dormir, mais étaient plus actives que jamais, attendant le moment d’attaquer.

les restes organisés en secteurs et chaque membre du Conseil des Ombres en était responsable. À travers les hologrammes, nous avons pu voir des visages familiers et de nouveaux.

Le Conseil des ombres est composé de neuf membres, dont Moff Gideon. « The Mandalorian » Saison 3, épisode 7 (Photo: Lucasfilm)

QUI SONT LES MEMBRES DU SHADOW COUNCIL ?

1. Moff Gédéon

Moff Gideon, joué par Giancarlo Esposito, est le principal méchant de « The Mandalorian » depuis la première saison. Au chapitre 22, « Gunmen for Hire », il a été découvert que havait été libéré du pouvoir de la Nouvelle République. Aussi, nous savions que une sorte de mandaloriens ou de personnes en costume de beskar ils avaient été impliqués, car ils ont trouvé des restes dans le navire.

2. Gilad Paléon

Gilad Palleon est le capitaine de la septième flotte de l’Empire. À l’origine, il commandait le destroyer impérial Harbinder et servait sous les ordres du grand amiral Balanhai Savit, mais après avoir découvert qu’il volait un composant du projet Stardust, il a été arrêté par Palleon avec l’aide du grand amiral Thrawn et du commodore Karyn Faro.

À cause de cela, maintient sa loyauté envers Thrawn et attend son retour pour diriger le Conseil des ombres et exécuter les plans qu’ils ont préparés.

Gilad Palleon est sous le commandement du Grand Amiral Thrawn, comme on l’a vu dans « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

3. Commandant Brendol Hux

Le nom Hux vous sera familier, car Brendol est le père d’Armitagele général du Premier Ordre dans « Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force » qui a dirigé le bombardement de la capitale de la Nouvelle République.

Au départ, il a travaillé comme officier subalterne dans la République, mais lorsqu’il a rejoint l’Empire, a créé le groupe secret de Cadet Commander à l’intérieur de l’Académie Arkanis. De plus, on dit qu’il était responsable des enfants qui ont été kidnappés et dont le cerveau a été lavé pour devenir plus tard les premiers stormtroopers du Premier Ordre.

Dans le roman « Aftermath: The End of the Empire », le roman canon écrit par Chuck Wendig, il est mentionné qu’avant la chute de l’Empire, a été sélectionné par l’amiral de la flotte Gallius Rax pour former le Conseil dans l’Ombre qu’il dirigeait au début.

Autres membres du Conseil

En plus de Gideon, Palleon et Hux, il y avait d’autres membres originaux du Shadow Council, mais la structure a changé dans « The Mandalorian », étant donné que quelques années se sont écoulées.

Initialement, il comprenait également le général Hodnar Borrum, Ferric Obdur, le grand Moff Randd et le grand amiral Rae Sloane.