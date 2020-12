Qui combat qui? KW 52/2020

Chaque dimanche, nous vous fournissons des informations brèves et concises sur les combats les plus importants qui ont été lancés par des organisations du monde entier au cours de la semaine dernière dans notre section «Attaques».

Amérique

UFC Fight Night 186

6 février 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Frankie Edgar c. Cory Sandhagen

Devonte Smith contre Alex Da Silva

UFC 258

13 février 2021

TBA à TBA, TBA, TBA

Gabe Green c. Phil Rowe

Nuit de combat UFC 187

20 février 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Matt Brown contre Carlos Condit

Vinicius Moreira c. Ike Villanueva

UFC Fight Night 188

27 février 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Randy Brown contre Alex Oliveira

Hannah Cifers c. Emily Whitmire

UFC 259

6 mars 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Amanda Nunes contre Megan Anderson

Tim Elliott c. Jordan Espinosa

UFC Fight Night 189

13 mars 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Jason Witt contre Matthew Semelsberger

Nuit de combat UFC

10 avril 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Mackenzie Dern c. Nina Ansaroff

_

Asie / Australie / Afrique

UFC Fight Night 184

16 janvier 2021

Forum Flash sur l’île de Yas, Abu Dhabi, EAU

Joaquin Buckley c. Alessio Di Chirico

Phil Hawes c. Nassourdine Imavov

UFC Fight Island 185

20 janvier 2021

Forum Flash sur l’île de Yas, Abu Dhabi, EAU

Neil Magny contre Michael Chiesa

Francisco Figueiredo contre Jérôme Rivera

Dean Barry contre Mike Jackson

UFC 257

23 janvier 2021

Forum Flash sur l’île de Yas, Abu Dhabi, EAU

Julianna Pena contre Sara McMann

Amanda Ribas c. Marina Rodriguez

Sergey Morozov c. Umar Nurmagomedov

Makhmud Muradov c. Andrew Sanchez

L’Europe 

Allemagne, Autriche, Suisse

