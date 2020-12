Qui combat qui? KW 51/2020

Dans notre section « Combats », nous vous informons tous les dimanches brièvement et de manière concise sur les combats les plus importants qui ont été lancés par des organisations du monde entier au cours de la semaine dernière.

Amérique

UFC 257

23 janvier 2021

Marcin Prachnio contre Khalil Rountree

Nuit de combat UFC

6 février 2021

Frankie Edgar c. Cory Sandhagen

Molly McCann c. Lara Procopio

Aliaskhab Khizriev contre Wellington Turman

Julio Arce contre Timur Valiev

Nuit de combat UFC

20 février 2021

Charles Rosa c. Darrick Minner

Jamall Emmers contre Chas Skelly

Nuit de combat UFC

27 février 2021

Raoni Barcelos contre Raphael Assuncao

Alonzo Menifield c. Williams Knight

UFC 259

6 mars 2021

Sean Brady contre Jake Matthews

Asie / Australie / Afrique

ONE 125: Cours de collision 2

25 décembre 2020

Stade couvert à Singapour, Singapour

Kairat Akhmetov c. Dae Hwan Kim

Amir Khan c. Parc Dae Sung

Raimond Magomedaliev contre Edson Marques

Senzo Ikeda c. Hui Liang

L’Europe 

Octogone 20

30 décembre 2020

Zoner Bobyhall à Brno, République tchèque

Christian Jungwirth c. Vaclav Holota

Karlos Vemola c. Alex Lohore

Ivan Buchinger c. Piotr Niedzielski

Viktor Pesta contre Ildemar Alcantara

Tomas Fiala contre Dit Elderbiev

KSW 58

30 janvier 2021

Pologne

Martin Zawada c. Szymon Kolecki

Salahdine Parnasse c. Daniel Torres

Allemagne, Autriche, Suisse

